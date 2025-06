Abascal protagoniza el momentazo del año dejando con la palabra en la boca al «traidor» Sánchez

Es, sin duda, el momentazo del año.

Santiago Abascal, líder de VOX, demostró con un gesto colosal que no se traga ni una sola de las mentiras de Pedro Sánchez.

El político de la formación de la calle Bambú (Madrid) aprovechó su pregunta para darle hasta en el carnet de identidad, pero no esperó a escuchar la respuesta que le iba a dar el jefe del Ejecutivo socialcomunista:

Abascal dejó claro que Sánchez solo sigue en el poder por el apoyo interesado de sus socios:

Y ya sabemos también que usted tiene el apoyo de sus socios. ¿Cómo no va a tenerlo si les ha amnistiado e indultado por robar y por delitos peores? ¿Cómo no van a apoyarle sus cómplices si toda España sabe que usted se sienta en el banco azul únicamente por un acuerdo entre clanes corruptos? Lo que sí le digo es que usted no se ríe más de nosotros. Y le digo más. Como usted nunca contesta, no lo ha hecho en siete años ni en las comparecencias. Ni en las sesiones de control. Yo no voy a quedarme a escuchar sus mentiras, sus embustes, ni a soportar su chulería. Porque no aguantamos el modo en el que usted humilla y miente a los españoles sistemáticamente, señor Sánchez. Es usted un indecente. ¿Lo recuerda? Es usted un indecente. Y de eso no tienen duda ni siquiera quienes le apoyan. Lo sabe toda España. Es usted un corrupto y un traidor.