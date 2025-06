Vicente Gil estalla contra quienes aún apoyan a Sánchez y al PSOE: «Son amorales, votan basura»

Inconmensurable.

Vicente Gil, director de ‘La Antorcha’ (‘OkDiario’), le dio una somanta de palos no solo al Ejecutivo de Pedro Sánchez por todos los casos de corrupción que están saliendo a la luz, sino también a todos sus cómplices.

En una entrevista en ‘La Retaguardia‘, el programa que dirige y presenta Eurico Campano en Periodista Digital, el periodista dijo claramente que ahora mismo en España existen siete millones de cómplices que están permitiendo que los escándalos del sanchismo estén aflorando a la superficie y que esto no tenga consecuencias:

Para Vicente Gil, la cuestión de fondo es que nadie con dos dedos de frente puede, ahora mismo, depositar un voto en las urnas en favor de las siglas del partido de la calle Ferraz:

Nadie en su sano juicio, nadie que trabaje, que ocurre de verdad, que no esté enchufado, que son miles los enchufados, etc., etc., por el Partido Socialista, porque han extendido a toda España, extendieron a toda España el sistema de Andalucía. Desde su momento, pues nadie medianamente honrado, nadie con principios morales puede seguir votando a este sinvergüenza y a esta mafia.