Carles Francino (SER) acude al rescate del enfangado Pedro Sánchez al grito de que «viene la ultraderecha»

Es de traca.

Ante la corrupción continua que está acorralando al PSOE y al Gobierno Sánchez, aún hay en la Brunete Pedrete soldados capaces de sacrificarse por el inquilino de La Moncloa.

Carles Francino, director de ‘La Ventana‘, advirtió en la tarde del 16 de junio del riesgo de que la crisis abierta en el PSOE tras los audios de Santos Cerdán intervenidos por la UCO acabe alimentado a «esa ultraderecha que aparece más crecida cada día que pasa».

El periodista de la cadena del Grupo PRISA escogió bando con una extremada rapidez y solo le faltó verbalizar de manera más directa que más valía tener que aguantar todo el rosario de escándalos socialistas que el riesgo que supondría tener que aguantar un Ejecutivo del PP y de VOX:

Yo no sé, por cierto, y no creo que lo sepa nadie ahora mismo, no sé cómo va a terminar esta historia. Lo que sí sé es lo único que no me gustaría que pasara, y esa es una opinión personal, ¿no? Que esta crisis allanara el camino a esa ultraderecha que parece más crecida cada día que pasa. La que dice que los impuestos son un robo, el estado de las autonomías un mal invento, el feminismo una exageración que hay que corregir, la inmigración una desgracia que hay que combatir, bueno, y que no se corta un pelo en reivindicar a Franco. Es que el otro día, no sé si os acordáis, fue Esperanza Aguirre la que dijo en una entrevista en ‘El País’ que a la larga fue mejor la dictadura que la República.