José Pablo López (RTVE) se delata: “Eurovisión se usa políticamente, tiene una carga enorme”

Entregados a la propaganda oficial.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha reiterado que España no participará en el festival de Eurovisión si Israel forma parte del evento.

El directivo, que ha terminado transformando la Corporación en “TeleSánchez”, defendió en la Comisión Mixta Congreso-Senado la retirada del país del certamen del que es miembro fundador, una medida impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez como parte de su uso torticero del conflicto en Gaza.

Reivindicó que Eurovisión es más que un festival de música, afirmando que tiene una carga política “enorme”.

“Buena prueba es lo que ha sucedido en los últimos años. Lo sabemos todos, lo sabe la UER, Israel, y por eso se utiliza políticamente. Y por eso, si nada cambia, es muy probable que la canción que represente a Israel pueda alzarse con el triunfo este año en el festival”.

Responsabilizó a la Unión Europea de Radiodifusión de cualquier daño que pueda ocasionar a la imagen del evento la no participación de nuestro país.

“Ya era hora de romper el silencio existente dentro de la Unión Europea de Radiodifusión en relación con el genocidio de Gaza. Sinceramente, creo que el daño que la actual dirección de la UER está provocando al festival es inmenso, y que solamente lo podremos valorar una vez que haya terminado el conflicto y el genocidio en Gaza”.

En su exposición, acusó a la dirección de la UER de no “asumir sus responsabilidades” ni “dar un paso al frente en este asunto”.

Eso sí, recordó que ninguna decisión se tomará en firme hasta diciembre, cuando se celebre una asamblea general en Ginebra, en la que plantearán la expulsión de Israel bajo la amenaza de retirarse de la competición.