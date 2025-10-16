Ayuso hace tragar a la desquiciada lacaya de Sánchez todas y cada una de sus mentiras

Es el repaso habitual.

Un jueves más la Asamblea de Madrid vivió el enésimo meneo de Isabel Díaz Ayuso a la portavoz socialista con fecha de caducidad, Mar Espinar.

La presidenta del Gobierno autonómico hizo comerse todas y cada una de las mentiras que la lacaya de Pedro Sánchez colocó en el hemiciclo madrileño hasta que pueda llegar al mismo el ministro Óscar López en el año 2027.

De hecho, Espinar, que hasta la fecha había pasado por ser una política más bien moderada, ha endurecido sus intervenciones hasta extremos insospechados y ya no duda en lanzarse como una kamikaze contra la inquilina de la Puerta del Sol, aunque con nulos resultados a tenor de baño que se lleva pleno tras pleno.

Señora Ayuso, usted ha decidido que en esta Asamblea no podamos hablar del caos del Metro, que es competencia suya, ni del más de millón de personas en lista de espera, que también es competencia suya. Tampoco podemos hablar de la privatización sanitaria, que como estamos viendo en Andalucía cuesta vidas porque se ofende. Eso sí, más de 5.000 millones de dinero de todos los madrileños regalados a Quirón. Esa empresa que está haciendo rico a su pareja. Y para las madrileñas, los test más baratos y limitados para la detección del cáncer. Pero la ofendidita es ella. Tampoco se puede hablar de la asfixia presupuestaria en la educación pública, que también es su competencia, ni del asunto más importante ahora, que es el acceso a la vivienda y también es su competencia, por supuesto. No podemos hablar de los bulos de su jefe de gabinete ni de sus amenazas, insultos a los periodistas. Nos estamos quedando sin temas de conversación, señora Ayuso. ¿Usted pretende silenciar? Sí, sí, sí. Yo le digo yo que nosotros todos los jueves vamos a traer aquí la voz de los madrileños. Por eso hoy le pregunto cuáles son los objetivos que tiene para el 2025. A ver si entre ellos está enviar el registro de objetores para la práctica del aborto.

Ayuso fue breve, pero contundente, en su primera réplica:

Señorías, hablan de cualquier cosa para no tratar en esta asamblea a las chistorras y prostitutas. Y a esta altura de la vida, nadie les cree. Nadie.

La portavoz socialista sacó toda su bilis a paseo:

Mire, señora Ayuso, se puede ser hombre y feminista, ahí tiene el presidente del gobierno, y se puede ser mujer y machista, ahí se tiene a usted misma. Ahora quiere impedir que se cumpla la ley del aborto en la Comunidad de Madrid. Y para ello, saca a pasear sus dones dictatoriales. Y manda a las mujeres de Madrid a abortar a otro lado. Relájese usted, señora Ayuso, porque el gobierno de España no va a permitir que siga atacando a los madrileños. No vamos a retroceder 50 años. Olvídese, porque las mujeres de Madrid no se lo van a consentir. Céntrese, por una vez, en cumplir la ley, señora Ayuso. Porque si con este ataque a los derechos fundamentales de las mujeres lo que pretendía era despistarnos, ya le digo yo que no lo ha conseguido. Toda España ha visto como su jefe de gabinete reconocía que había fabricado un bulo contra el fiscal general del Estado.

Y todo para tapar el tren de vida que lleva a usted facilitándole chanchullos a su pareja a costa de los madrileños. Incluso la propia dirección nacional de su partido, señora Ayuso, ha dicho que mentir no es ilegal. Hasta lo suyo, señora Ayuso. Mentir es indecente. Ocultar que usted está usando lo público para vivir como Dios es una inmoralidad del tamaño de un castillo. Pero es un castillo de naipes. Usted y su jefe de gabinete representan lo peor de esta derecha, lo peor del Partido Popular. Son los más hipócritas, los más reaccionarios, los que no miran por los ciudadanos, los que solo miran por mantener su tren de vida, los que recortan derechos. Usted, señora Ayuso, es la mayor representante de España de esa ola que está poniendo patas arriba el mundo. Y Madrid no es eso. La van a mandar pa casa en el 2027. Ahorrese el bochorno y lárguese antes.

La presidenta madrileña, que se había guardado prácticamente los tres minutos de tiempo, fue a saco exponiendo todas las trolas del Ejecutivo sanchista y del PSOE:

Hombre, habla de mentiras aquellos que han puesto en marcha una campaña de acoso y desprestigio contra todo mi entorno personal. Porque no se ha metido en sede judicial. Eso sería un delito. En una operación para salvar al fiscal general del estado. Mire, hablamos de mentiras. El fiscal general que mintió al propio sistema judicial. El fiscal borrando su teléfono móvil obstruyendo el trabajo de la Guardia Civil y de la Justicia. Móvil que también borró el propio presidente del Gobierno. Tienen a su número dos en la cárcel, el señor Cerdán. A su otro número dos la Justicia sí que le va a mandar pa dentro, a la propia prisión. Va de camino. Ocultaron y mintieron sobre la presencia de Delcy Rodríguez en Madrid. Ocultaron las juergas del Tito Berni utilizando la prostitución y chicas jóvenes. Qué feminismo les ha quedado.

Tampoco se dejó en el tintero el turbio asunto de los pagos en metálico:

El presidente del gobierno que no puede negar no haber cobrado el metálico del partido. Su portavoz en el Congreso y algunos ministros bajando la cabeza porque no pueden contestar al respecto. Es más, han negado que había sobres cuando había por todas partes. Sobres que hemos visto incluso en las portadas. Con el dos del partido al frente. Aquel que aupó en urnas de cartón a su secretario general. Mintieron con el papel de una fontanera que se dedicaba a extorsionar y buscar información contra jueces y agentes. Su legislatura se sustenta en un pacto oculto y corrupto con Bildu que está en medio de una trama de corrupción en Navarra que ustedes están callando. Bildu, con el que juraron que no pactarían. Tampoco pactarían con Podemos. Traerían a Puigdemont ante la Justicia. La mujer del presidente ha mentido en sede judicial. Han ocultado una trama de subvenciones que iban directas al hermano de Ximo Puig en Valencia que ahora está en el banquillo. Han mentido cada vez que han favorecido al hermano del presidente del gobierno.

Recordó una de las últimas mentiras de Pedro Sánchez, la de que nunca felicitaba a los premiados con el Nobel de la Paz: