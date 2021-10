La ridiculez póstuma del ‘pateapolicías’ Alberto Rodríguez: «Me robaron el escaño por no tener un apellido compuesto»

Es más cursi que un campo de coliflores y ridículo hasta la saciedad.

Alberto Rodríguez, que acaba de anunciar que deja Unidas Podemos después de que, finalmente, Meritxell Batet entrara en razón y acatase la sentencia para desposeerle del escaño por haber agredido a un policía en una manifestación en 2013 en San Cristóbal de La Laguna, se ha puesto ‘trascendental’.

El ‘rastas’, que era esperado por varios acólitos en el aeropuerto de Tenerife Norte, se descolgó con unas manifestaciones estrambóticas a más no poder, entre lo poético y lo esperpéntico:

Esta batalla la ganaron por ahora. Si yo no me apellidara Rodríguez y no fuera de familia obrera, ¿me habrían quitado el escaño? ¿Qué hubiera pasado si tuviera un apellido compuesto? La sensación que tengo yo y que tienen miles de personas es que esto no hubiera pasado. Acaban de dejar a más de 64.000 canarios sin representación.