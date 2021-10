"La terrible pena de mes y medio de cárcel puede ser conmutada con el pago de 540 euros, cifra escalofriante para un modesto diputado"

El sarcasmo de Ussía ante la ridícula condena al agresor podemita Alberto Rodríguez

"Cuando escribo estas líneas, aún no ha dimitido, lo cual, por otra parte, me parece beneficioso para no hurtar al parlamentarismo español de tan brillante representante del pueblo"