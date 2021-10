El deleznable argumento de Ione Belarra para defender al agresor Alberto Rodríguez da pavor

Es para echarse a temblar.

Toda una ministra del Gobierno socialcomunista poniendo a escurrir a la Justicia porque se ha condenado a un diputado y colega de partido, el podemita Alberto Rodríguez, por el testimonio de quien le denunció por agresión a un policía hace ocho años en Tenerife.

Ione Belarra, colega y amiga de Irene Montero, la titular de Igualdad, es de las que también interpreta las situaciones a su conveniencia.

Por ejemplo, el testimonio de la joven agredida sexualmente en los Sanfermines de 2016 fue más que suficiente para Belarra y compañía morada para declarar culpables a los cinco miembros de ‘La Manada‘.

Sin embargo, cuando se actúa contra un tipo que activa con facilidad los puños y los pies, entonces no vale el testimonio del denunciante para condenar al político canario de Podemos.

Hoy sufre una terrible criminalización que busca mandarnos un mensaje, no te metas en política.

Ya en la jornada del 7 de octubre de 2021, cuando Alberto Rodríguez conocía la sentencia que le condena a mes y medio de cárcel, salía la plana mayor de Unidas Podemos a defender a su compañero y a poner en solfa los fundamentos judiciales.

El calentón tuitero fue de los que hizo afición, pero peor fue 24 horas después, este 8 de octubre de 2021, con la responsable de la cartera de Derechos Sociales, Ione Belarra, que en ‘La Hora de la 1‘ (TVE) volvió a atacar con saña a la Justicia por condenar a Rodríguez basándose en el testimonio del denunciante:

El mensaje que le han mandado a Alberto, en este caso de criminalización sin precedentes, en el que le han condenado a una multa, sin ninguna prueba material, al contrario, con testigos y con pruebas materiales que decían que Alberto no estaba allí cuando dicen que se produjo supuestamente esa agresión.

Por supuesto, victimismo a raudales al asegurar que al ‘rastas‘ le habían empapelado por pertenecer a Podemos:

Le han condenado con un solo testimonio y yo creo que esto manda un mensaje terrible a la gente de nuestro país y es que, si te metes en política y eres de Podemos o eres un activista que defiende los derechos, puedes acabar condenado, incluso aunque no haya ninguna prueba objetiva contra ti. Yo creo que esto es una mala noticia, pero no para Podemos, no para Alberto Rodríguez, sino para la democracia en nuestro país. Esto arroja muchas dudas sobre la calidad de nuestra Justicia.