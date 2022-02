Guía rápida para la resurrección política, @PabloCasado

Desde aquí vamos a mandar un mensaje de ánimo a Pablo Casado.

Que no lo estabas haciendo tan mal, hombre. Quizás te has rodeado de pena y probablemente hayas cometido un pequeño error en un momento dado. Pero así es la vida y también la política.

Por menos, se han roto matrimonios y se han dejado de hablar amigos de cuna. Ahora no nos vamos a escandalizar. Una cosa respetable a partir de ahora es que te quisieras largar a la empresa privada. Las cámaras te dejan más o menos en paz, tienes los findes libres para dedicar a la familia y a jugar a pádel, y seguramente ganes más pastón que como diputado.

Pero. También entendemos que la política, sobre todo el poder, tienen una capacidad de enganche a la altura de las drogas o el amor frugal.

Así que en Periodista Digital hemos elaborado una guía rápida para la resurrección política, que es lo que ahora necesita Pablo Casado.

Guía rápida para la resurreción política

1. Dejar que la inflamación baje

Han sido días de muchísimo estrés político y mediático. Nadie puede querer haber estado en la piel de Casado o Egea durante las últimas larguísimas jornadas. Conciliar el sueño tiene que haber sido muy difícil para ellos. De modo que ahora toca dejar que baje la inflamación. Como si no existieras. Desaparecer. Quizás unas vacaciones en el Caribe.

2. Diseñar un plan

Tampoco vamos a pasar de cien a cero. La cosa requiere de trabajo. Hay que elaborar un plan de actuación para ir preparando el regreso. Cierto es que te han cortado la cabeza tus amigos y compañeros a los que un día colocaste ahí. Pero pelillos a la mar. Descuelga el teléfono, haz las paces y prepara las corbatas. Escribe un plan para recolocarte en el mapa cuando llegue el momento.

3. Ofrecerse de forma sibilina

¿Directamente? Puedes intentarlo, pero suele surtir más efecto otra fórmula: filtra a varios medios de comunicación que alguien de los que manda (Feijóo, por ejemplo), están interesados en darte algún papel importante. Te preguntarán por ello y te dejarás querer. Sonrisas, buenas palabras… ¿Quién sabe?

4. Aceptar el cargo

No podemos engañarnos, tampoco estamos para tirar cohetes. Pero si alguien te ofrece un cargo, como mucho puedes regatear y ofrecerte para otro; pero sería necesario cogerlo. Y desde ahí, ya iremos viendo. Si lo haces bien, quizás te llamen para otro mejor.

Ejemplos de políticos Ave Fénix

Encontramos en la historia reciente algunos ejemplos de políticos que un día estuvieron en la cresta de la ola, después les trataron de apestados y en una última instancia vuelven a resurgir como Ave Fénix. Eso sí, siguieron sus propios manuales, no esta guía rápida…

Pedro Sánchez

El caso más representativo es el de Pedro Sánchez, consabido por todos, ilustrado en su Manual de Resistencia. Tuvo suerte Sánchez, pero la suerte se persigue. Y él se cogió el coche, una vez que le cortaron la cabeza los barones y nombres ilustres del partido por emperrarse con el ‘no es no’ a Rajoy, y se fue una a una por las sedes del PSOE a nivel nacional. Después se presentó a un nuevo congreso interno, y lo ganó. Lo malo llegó después para todos los españoles, cuando se hizo presidente por una rocambolesca moción de censura.

Antonio Hernando

De la mano de Sánchez, en aquellas, iba Antonio Hernando. Cómo de turbia fue la situación para el portavoz parlamentario, que le tocó abstenerse para que gobernara Rajoy mientras ponía la cara en el mencionado ‘no es no’. Después apartaron a Hernando, como no podía ser de otra manera. Pasó el tiempo y milagrosamente en este 2021 lo repescaron como segundo de Óscar López en la jefatura de gabinete del propio Sánchez. Ver para creer.

Cayetana Álvarez de Toledo

Y por último está el caso de Cayetana Álvarez de Toledo. El ínclito Pablo Casado la llamó para que fuera su portavoz parlamentaria. Después, se lo arrebató. Cayetana no se quedó callada, jamás, y estando como diputada no pudieron con ella. Jamás abandonó el acta ni la echaron del partido, y mucho menos, nunca desde entonces dejó ya de criticar al propio presidente y con especial énfasis al secretario general por entonces, Teodoro García Egea su verdadero rival. Lo verdaderamente sorprendente es que Cayetana ha visto caer a los dos que la decapitaron y ahora podría sonar fuerte para la portavocía de Feijóo en la Cámara Baja, mientras el gallego no pueda acceder al Congreso.

Pero tampoco deseamos engañar a Pablo Casado. Esta guía no es infalible (la hemos preparado bastante rápido) y hay centenares más de políticos fracasados que no volvieron a primera plana que los que sí.

Siempre quedará el programa de Risto o el exbufete de Rivera.