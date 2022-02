Arcadi Espada no perdona a Pablo Casado y lo masacra en plena retirada

Se suavizó el ataque mediático y político contra Pablo Casado cuando se supo que estaba de despedida.

De modo que este miércoles 23 de febrero, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el grupo popular quiso dar sensación de estar con él, le ovacionó, y el triste protagonista respondió con una suerte de discurso de despedida. Después se fue del Hemiciclo y en el PP ya estaban a otra cosa.

Pero no todos los generadores de opinión han bajado por ello el hacha de guerra contra Casado. Arcadi Espada publica este 24 de febrero en El Mundo una dura columna contra el capitulante presidente popular:

«PABLO Casado puso fin ayer a su vida política de la misma mediocre e inane manera con que la había vivido. La pregunta parlamentaria de los miércoles la convirtió en unas palabras descentradas sobre el aniversario del golpe del 23 de febrero y en una despedida tácita en la que no hubo ni verdad ni emoción. Y fue capaz de añadir –y la única disculpa que se me ocurre es que no supiera en realidad lo que estaba diciendo– que entendía la política «desde la entrega a los compañeros»».

«El mismo hombre que hace una semana acusó sin pruebas a su compañera Isabel Díaz Ayuso de un grave delito de tráfico de influencias y que remachó la acusación subrayando que tendría que dar cuenta de su desvarío moral a los 700 muertos diarios que entonces causaba la pandemia enfatizaba ayer su entrega a los compañeros».