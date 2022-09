El brutal varapalo que se lleva Monedero por acusar a EEUU de sabotear el Nordstream

Juan Carlos Monedero se ‘lanzó a la piscina’ al acusar a Estados Unidos de estar detrás de las cuatro fugas detectadas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 (dos de la cuales se ubican en el mar Báltico perteneciente a Dinamarca y otras dos, en aguas pertenecientes a Suecia).

Asumiendo por válida la tesis de Rusia sobre el presunto sabotaje norteamericano, el cofundador de Podemos publicó en su cuenta oficial de Twitter:

Si bien la unidad de inteligencia de la Policía (SÄPO) de Suecia, que se ha hecho cargo de la investigación de las fugas de gas, descartó la posibilidad de que «una potencia extranjera esté detrás» del supuesto sabotaje, para Monedero la culpa recae en la Casa Blanca, lo que le costó un brutal varapalo.

El cofundador de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, considera que el polémico tuit del político de extrema izquierda responde a su defensa de los intereses del Kremlin:

Es importante recordar que las polémicas acusaciones de Monedero llegan después de que Dinamarca, Polonia, Estados Unidos y Noruega expresaron sospechas sobre el hecho de que las fugas en el gasoducto sean consecuencia de actos de sabotaje ruso, una versión que tomó fuerza después de que los sismólogos de Suecia confirmaron que se registraron explosiones en la zona horas antes de confirmarse las fugas.

El cofundador de Podemos no pudo evitar solidarizarse con el Kremlin tras conocer que la Unión Europea prohibía sus canales de propaganda: Russia Today y Sputnik.

El antiguo asesor del régimen chavista saltó tras conocer que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, ordenó prohibir los medios de comunicación públicos rusos Sputnik y Russia Today por el peligro de difundir propaganda a favor de Vladimir Putin.

A través de su cuenta de Twitter, Monedero afirmó:

“Censurar Russia Today y Sputnik es propio de dictaduras, no de la UE. ¡Todos los medios están sesgados! ¿O es que Antena 3 no miente constantemente? ¿O es que Telecinco no ha informado buscando una guerra donde la interesaba? Lo que censuras fuera lo terminarás haciendo en casa”.