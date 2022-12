Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros: la intrahistoria de los socialistas purgados por Sánchez

Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros han sido suspendidos en la militancia del PSOE. Se anunció el 6 de diciembre de 2022, en pleno Día de la Constitución. A Leguina y Redondo Terreros se les abrió mayo de 2021 un expediente tras entender el partido que habían pedido el voto para Isabel Díaz Ayuso. Lo que alegaron fueron la visita de ambos socialistas junto a la lideresa popular a a visitar un centro de equinoterapia en la Venta de la Rubia antes de las elecciones regionales de mayo de 2021. Tras conocerse la decisión. «Hablaré con mis abogados y, por supuesto, me voy a defender. No estaré callado. Si Pedro Sánchez cree que con esto me va a callar, está muy equivocado», se ha manifestado Leguina en ABC.

Leguina, un eterno descontento en el PSOE

Lo de verso suelto es un lugar común que se le queda pequeño a Joaquín Leguina. Pocos nombres hay en la historia reciente del PSOE que tantas veces se hayan enfrentado al aparato del partido como él. Su historia es la de la todas las guerras internas que han jalonado la trayectoria del PSOE desde la Transición.

«El PSOE nunca ha tenido un peso ideológico importante», le contaba en 2003 a María Antonia Iglesias para el libro La memoria recuperada.

En ese momento Leguina ya respiraba por la herida. Llevaba años de enfrentamiento con el aparato del partido y en la era que se inauguraba en partido, la época de Rodríguez Zapatero, no prometía ser la mejor para él. Antes había tenido una carrera política marcada por sus posiciones crítica con el partido.

Nacido en 1941 en la localidad cántabra de Villaescusa se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad de Bilbao. Fue en sus años universitarios cuando comenzó a militar en grupos antifranquistas. En concreto en el FELIPE (Frente de Liberación Popular) donde coincidiría con otros nombres que luego también engrosarían las listas del PSOE. Del FELIPE pasó a Convergencia Socialista de Madrid desde la que saltó al PSOE ya en 1977.

Desde ese momento se convirtió en uno de los nombres clave del PSOE en la capital. Leguina en las primeras elecciones locales llegó a ser concejal del Ayuntamiento de Madrid. Era 1979 y el primer edil fue Enrique Tierno Galván, líder del PSP (Partido Socialista Popular). Ya entonces Leguina fue un defensor de la existencia de la Comunidad de Madrid. El mapa autonómico aún se estaba perfilando y no estaba claro aún que Madrid formase una autonomía uniprovincial. Finalmente, así fue en junio de 1983 Leguina se convirtió en el primer presidente. Un cargo de que validó en 1987 y 1991.

En las guerras internas del partido

Fueron estos los años de más gloria de Leguina que se enfrentó al Gobierno central de Felipe González por la financiación autonómica y peleó por tener su propio canal de televisión, Telemadrid que comenzó a emitir en 1989. Por otro lado, Leguina no fue ajeno a las guerras intestinas que asolaban el partido en esos años. El mandatario madrileño se puso unió a los llamados renovadores (también conocidos como felipistas) frente a los ‘guerristas’, encabezados por Alfonso Guerra y que defendían la ortodoxia dentro del partido.

Leguina no salió indemne de estos enfrentamiento y se ganó a Guerra como enemigo, mientras que superaba una moción de censura planteada por el Partido Popular gracias al voto de un tránsfuga, Piñeiro Cuesta que votó a favor del PSOE. Son los años en los que su popularidad era tal que incluso algún cronista del corazón le relacionó sin ninguna prueba con la actriz Charo López.

En 1995, Leguina perdió las elecciones a la Asamblea de Madrid frente al PP de Alberto Ruiz-Gallardón y comenzó su distanciamiento de la vida política oficial. En esa época ya había empezado una trayectoria como escritor con bastante éxito con ensayos como Malvadas y virtuosas: retratos de mujeres inquietantes (1997) en el que repasaba figuras de mujeres famosas como Sara Montiel o Ramón Franco, el hermano olvidado del dictador (2002), sobre el polémico hermano aviador de Francisco Franco. Además, una de sus novelas, Tu nombre envenena mis sueños, fue llevada al cine en 1995 por Pilar Miró, otro ‘verso suelto’ del PSOE.

En el apartado estrictamente político, Leguina fue diputado entre 1996 y 2008. En el año 2000 apoyó a José Bono en las primarias del partido que se saldaron con el triunfo de José Luis Rodríguez Zapatero. Su relación con el leonés nunca fue buena y se evidenció al final de la primera legislatura de ZP en el poder (2004-2008). Leguina fue crítico con la Ley de Memoria Histórica del Gobierno y con la política del socialista respecto a Cataluña. Así, en 2008 anunció que no se presentaría a las nuevas elecciones. Desde 2018, ha sido uno de los más críticos con las decisiones de Pedro Sánchez. Unas críticas que han acabado con la suspensión de su militancia.

Nicolás Redondo Terreros

Junto a Joaquín Leguina también se ha suspendido en militancia a Nicolás Redondo Terreros. Otro histórico del partido con, además, pedigrí socialista. Su padre, Nicolás Redondo, pudo haber liderado el PSOE tras el Congreso de Suresnes en 1974, sin embargo, prefirió ponerse al frente de la Unión General de Trabajadores y pasó a ocupar el puesto Felipe González. En 1988 organizó contra el Gobierno de González un huelga general el 14 de diciembre que supuso la ruptura entre los socialistas y el sindicato.

‘Nico’ Redondo Terreros fue el líder los socialistas del País Vasco entre 1989 y 2001. Una reunión con Ricardo García Damborena, entonces implicado en el caso GAL, acabó con su carrera política. Desde entonces su carrera política fue desapareciendo y sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez se sucedieron desde el principio de su Gobierno.