Begoña Villacís, contundente sobre las insinuaciones de su marcha al PP: «No es mi estilo echar mierda sobre otros»

Rompe su silencio.

Begoña Villacís anunció este 1 de febrero de 2023 que su intención es presentarse por Ciudadanos para las elecciones al Ayuntamiento de Madrid.

La política naranja, que deberá afrontar un proceso de primarias, subrayó que ella nunca se había ofrecido al Partido Popular y que agradecía la sinceridad del propio presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró que nunca tuvieron el ofrecimiento de Villacís para pasar a formar parte del partido de la calle Genova 13.

Sobre las especulaciones surgidas a lo largo de las últimas semanas y quién hubiera podido orquestar esa campaña sobre su posible paso al Partido Popular, la vicealcaldesa de Madrid dijo:

No voy a bajar al barro, no voy a entrar en conflicto, no voy a echar mierda, con perdón, porque no es mi estilo. Si no fuese rival no se hubiese hecho esa campaña.