El Mediador de Tito Berni y del PSOE teme por su vida: «Hablo para no acabar en un barranco»

Nuevo día, nuevo capítulo de la trama de corrupción que tiene a España indignada, aunque no sorprendida.

El caso El Mediador, el último escándalo de corrupción del PSOE que involucra mordidas, prostitutas y cocaína sigue acaparando titulares y Marco Antonio Navarro Tacoronte, alias El mediador, sigue desvelando detalles sobre el funcionamiento de la red de influencias que tejieron, en principio, él, el General de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, y el ahora exdiputado socialista, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni.

Esta vez, OK Diario ha reflejado una confesión que pone los pelos de punta por parte de Navarro Tacoronte:

Así ha mostrado el temor que tiene el empresario por cómo puede terminar luego de haber destapado esta trama que podría incluir a más diputados socialistas. De hecho, se conoció que en una cena en el lujoso restaurante Ramsés de Madrid, participaron hasta 15 representantes del PSOE, ¡en plena pandemia y con las restricciones de distanciamiento social!

El Mediador reconoce que actuó mal y que debe pagar por ello. Sin embargo, recrimina la actitud de los socialistas que no reconocen haber cometido ningún delito:

«En la cárcel me van a meter igual, pero por lo menos yo me fui de putas, lo reconozco, ellos no. Y eso no es vida privada, somos cargos públicos y defendemos el derecho, tenemos que pagar por ello».