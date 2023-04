Espinosa de los Monteros sentencia a La SER por su último bulo: «A los tribunales»

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros está siendo sujeto de una operación de acoso y derribo por parte de la brunete mediática al servicio del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Distintos medios ‘progres’ se han hecho eco en la última semana de bulos para señalar al diputado del partido de Santiago Abascal. El último, ha sido La SER, que este sábado aseguraba que el Supremo estudiaba un recurso en contra de Espinosa que supuestamente reclamaba 275 mil euros al político. Sin embargo, la acción ya había sido desestimada el viernes.

Espinosa ha dicho basta. A todos los pasquines a los que ha señalado la desinformación, han rectificado ante el miedo de posibles acciones legales.

Sin embargo, pasadas las 24 horas, La SER no lo ha hecho por lo que se espera que el parlamentario asista a los tribunales.

Además de la publicación en la red social, la cadena de radio de Prisa colgó en su portal la noticia el día de ayer. Al ver el tuit, Espinosa respondió alegando que la información es falsa y que de no rectificar, tomaría acciones legales.

Una vez más es FALSO lo que publicáis, y ya me estoy cansando de las mentiras de Prisa. Rectificad inmediatamente. Y si no, al juzgado, donde perdéis siempre».

«A mí ese empresario no me reclama nada; es imposible que lo haga, entre otras cosas porque nunca contrató nada conmigo.

Durante toda la semana el diputado de VOX ha sido el centro de ataques. Primero, fue El Diario de Ignacio Escolar, que publicó una noticia en la que supuestamente habría defraudado a Hacienda en la compraventa de un edificio y de emitir una factura falsa.

Luego, fue Público el que se hizo eco del bulo. Ambos medios rectificaron ante las amenazas de acciones legales del político.

El diario de izquierdas publicó la noticia titulada “Hacienda descubre que Espinosa de los Monteros y Monasterio defraudaron con una ‘factura falsa’ de 169.000 euros”. Una ‘fake news’, según denuncia el propio portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados.

A través de su cuenta de Twitter, el diputado precisó: “Hola, elDiario.es. Dado el grado de ignorancia que mostráis en vuestras noticias, os lo voy a poner muy fácil: Os doy 24 horas para rectificar. Pasado ese plazo, me pongo con la querella por las mentiras que publicáis”.

Además, Espinosa de los Monteros aprovechó para trolear a la publicación de izquierdas.

“ES TORPE, aunque contra la burricie no cabe querella, no ser capaz de escribir dos veces seguidas una misma cifra sin equivocarse. 286.676,79 no el lo mismo que 268.676,79… Volvéis a demostrar que los números no es lo vuestro. En cualquier caso, ES FALSO que deba cantidad alguna”.