El ultimátum de Espinosa de los Monteros a Ignacio Escolar por su nuevo bulo: «Os doy 24 horas para rectificar»

Iván Espinosa de los Monteros lanzó un contundente ultimátum a Ignacio Escolar y el resto de elDiario.es

El diario de izquierdas publicó la noticia titulada “Hacienda descubre que Espinosa de los Monteros y Monasterio defraudaron con una ‘factura falsa’ de 169.000 euros”. Una ‘fake news’, según denuncia el propio portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados.

A través de su cuenta de Twitter, el diputado precisó: “Hola, elDiario.es. Dado el grado de ignorancia que mostráis en vuestras noticias, os lo voy a poner muy fácil: Os doy 24 horas para rectificar. Pasado ese plazo, me pongo con la querella por las mentiras que publicáis”.

Además, Espinosa de los Monteros aprovechó para trolear a la publicación de izquierdas.

“ES TORPE, aunque contra la burricie no cabe querella, no ser capaz de escribir dos veces seguidas una misma cifra sin equivocarse. 286.676,79 no el lo mismo que 268.676,79… Volvéis a demostrar que los números no es lo vuestro. En cualquier caso, ES FALSO que deba cantidad alguna”.