Olona registra ‘in extremis’ su partido y se presentará a las generales del 23J

Macarena Olona logró registrar ‘in extremis’ su partido y se presentará a las próximas elecciones generales del 23 de julio.

El Ministerio de Interior confirmó que Caminando Juntos está oficialmente inscrito en el Registro de Partidos Políticos, el primer paso para poder presentarse a las elecciones generales del próximo 23 de julio.

«Hoy, 8 de junio de 2023, Caminando Juntos nace como partido, tras haber sido registrado correctamente en el Ministerio del Interior. Seguimos caminando y sin grilletes», indicó Caminando Juntos en un comunicado.

El partido de la exdiputada figura ya en el Registro de Partidos Políticos, una vez subsanados los «defectos formales» advertidos por Interior y que han retrasado su inscripción.

La información fue ratificada por la propia Olona: “Caminando Juntos ya está inscrito en el Ministerio del Interior. ¡Hay partido! Seguimos caminando y sin grilletes!”

Reto a Marlaska

El pasado 6 de junio, el Ministerio del Interior rechazó la inscripción de Caminando Juntos, debido a que la documentación presentada tenía “defectos formales”. En este sentido, el proyecto de la ex de VOX no podría participar en las próximas elecciones generales del 23 de julio.

A pesar del revés, Olona reaccionó de inmediato a la noticia a través de su cuenta de Twitter pidiendo “tranquilidad” y anunciando su ‘contraofensiva’: “Tranquilidad. Nunca hay que empezar un camino sin plan A, B… y Z”.

Un optimismo que se desinfló con el paso de las horas. Ahora, Olona se ve obligada a lanzar un órdago sobre Grande-Marlaska y el Ministerio del Interior: “Hoy es el último día para registrar un partido político. Interior nos rechaza por un “defecto” que es idéntico a los Estatutos de otro partido registrado”, denunció en su cuenta oficial de Twitter.

Y añadió su amenaza: “No tenemos cita previa. Y es obligatoria. Nos vemos a las 13.30 horas en el Ministerio del Interior. Salimos con partido o con grilletes”.

Para dejar claro que no se trata de una simple campaña política, sino que estaría dispuesta a ‘incendiar’ al Ministerio del Interior si no les aceptan su inscripción, Olona añadió: “Y Marlaska debería saber que no es un farol”.