Así son las “nauseabundas” amenazas que han recibido Ana Vázquez, Alicia García y Noelia Núñez por parte de un fanático izquierdista

Cobardía.

Las diputadas del Congreso por el Partido Popular, Ana Vázquez y Noelia Núñez, y la portavoz en el Senado por los populares, Alicia García, han recibido “nauseabundas” misivas en las que se les insulta y amenaza por sus intervenciones en las Cámaras que conforman el Poder Legislativo.

Las tres han denunciado en sus perfiles en X (antigua Twitter) que han recibido cartas llenas de “odio y violencia” con el objetivo de amedrentarlas. Todas presentan el mismo encabezado, indicando la localidad de “Waterloo” -donde se refugia el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont-, aunque con fechas distintas: 11, 18 y 22 de septiembre de 2024. Además, el texto es similar en estilo e insultos, compartiendo frases similares.

Entre la ‘poesía’, del que se presume sea un fanático de izquierdas, se pueden leer líneas como “tienes la misma pinta y boca de mamona”; “si así tienes la boca por tus acciones orales, cómo tendrás el orificio de atrás” o “sigue así de loca, por favor, que tendremos PSOE por los siglos de los siglos, gilipollas de mierda”.

Las misivas son todo un derroche de feminismo, anticlasismo, y de respeto a las enfermedades mentales. Por no hablar de la concienciación de las enfermedades sexuales y respeto al otro.

Vázquez ha reaccionado con ironía a las palabras del “cobarde”, pasando a la carga al retratarle por no “tener lo que hay que tener” para firmar las palabras.

“Gracias por tal nauseabunda misiva….pero tú no tienes lo que hay que tener para poner tu nombre en el remite. Eres un cobarde de mierda!! No os tengo miedo!! No me vais a callar!!”.

Gracias por tal nauseabunda misiva….pero tú no tienes lo que hay que tener para poner tu nombre en el remite.

Eres un cobarde de mierda!!

No os tengo miedo!!

No me vais a callar!!🤫 pic.twitter.com/8yYC1BPcWv — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) October 3, 2024

Por su parte, Núñez ha respondido a esta publicación de la también secretaria Nacional de Interior del partido de Génova, dando a conocer que también había recibido una “carta de amor” similar.

“Debe ser el mismo cobarde que me escribió esta “carta de amor” tan bonita. Si piensan que esto nos calla a las mujeres del Partido Popular lo llevan claro”.

Debe ser el mismo cobarde que me escribió esta “carta de amor” tan bonita. Si piensan que esto nos calla a las mujeres del @ppopular lo llevan claro. https://t.co/pZ4JghGukd pic.twitter.com/7aNOaMTp02 — Noelia Núñez (@noelia_n) October 3, 2024

Poco después, la portavoz en la Cámara Alta, también ha denunciado en su perfil que había recibido una misiva, que sigue el mismo patrón de las otras dos.

“He recibido una carta llena de insultos, odio y amenazas. El acoso, el odio y la violencia no silenciarán nuestras ideas”.

He recibido una carta llena de insultos, odio y amenazas. El acoso, el odio y la violencia no silenciarán nuestras ideas. pic.twitter.com/a1CHUvvJS7 — Alicia García (@AliciaGarcia_Av) October 3, 2024

Alma Ezcurra también ha recibido una carta

La eurodiputada popular, Alma Ezcurra, también ha respondido a las publicaciones de Ana Vázquez y Noelia Núñez enseñando una misiva similar a las denunciadas.

También tiene Waterloo en el encabezado aunque la fecha la ubicaría anterior a las otras tres, al estar fechada el 6 de junio del presente año. El texto sigue el mismo patrón de las otras, con los mismos insultos y referencias, como lo del «poligoneras del Cobo Calleja».

Sin embargo, Ezcurra tampoco se amilana ante los insultos y amenazas al afirmar que: «Ladran, luego cabalgamos, queridas. Con nosotras lo lleva(n) claro».

Ladran, luego cabalgamos, queridas Con nosotras lo lleva(n) claro https://t.co/UEZm5v6ozN pic.twitter.com/7GAia9QVT3 — ALMA EZCURRA (@ALMA_EZCURRA) October 3, 2024

Eva Ortiz, otra amenazada

La senadora popular se suma a las denuncias de las parlamentarias populares que han recibido cartas vejatorias y amenazantes. Todas tienen el mismo encabezado y con textos muy similares donde se aprecia que ha sido la misma persona.

«Ante el miedo no se cede. Recibí una amenaza, como otras compañeras mías. Repito: compañeras. Mujeres y del PP. Pero no nos silenciarán ni por ser mujeres ni por ser del PP. Aquí no cedo. Denuncio y sigo. Por mucho que me quieran callar… Lo repito: nosotras no paramos».