Prime Vídeo estrenará «Zoomers», la serie sobre la ‘Generación Z’

Prime Video estrenará en exclusiva en España, Andorra y Portugal Zoomers, una serie de seis episodios de media hora de duración que se centra en la Generación Z y todos los eventos a los que se han tenido que enfrentar en los últimos años: pandemias, cambio climático, crisis varias… y todo antes de terminar los estudios. La serie combina humor negro con drama generacional para retratar, desde dentro, las contradicciones de crecer en una época marcada por la incertidumbre.

Zoomers sigue la vida de Javi, joven de 18 años que, tras una tragedia personal, mira el mundo de una forma única. Además de él, conoceremos a un diverso grupo de estudiantes que descubrirán cómo navegar los retos que les plantea su llegada a la Universidad: nuevas amistades, situaciones incómodas, el amor o el sexo, mientras conviven en el agitado entorno de un Colegio Mayor. La serie ofrece una mirada honesta sobre una generación que nació con las nuevas tecnologías y un humor afilado que traza un innovador camino hacia el futuro.

La serie está protagonizada por Biel Rossell (La Mesías, Jo mai mai), la mexicana Azul Guaita (Como agua para Chocolate, Rebelde, P#t@s redes sociales) y Berta Castañé (Bienvenidos a Eden, Todos mienten, Viaje de fin de curso: Mallorca). También cuenta con Itziar Atienza (Entrevías, Las largas sombras…), Adrián Luque (Entre Palos), Cosmo González, João Bettencourt, Rubén Fernández, Luna Bengoechea, y el monologuista y humorista Héctor de Miguel “Quequé”.

Zoomers está dirigida por Óscar Pedraza (Patria, Sky Rojo, Vivir sin permiso) y escrita por Federico Mayorca y Guillermo Bandrés, junto a Luis Gamboa, Zebina Guerra y Andrea Torrano. Miguel Menéndez de Zubillaga (Loving Pablo, La trinchera infinita, Odio el verano…) y Michel Rubén (Todo sobre mi madre, Mi vida sin mí y Echo 3) se encargan de la producción ejecutiva. Zoomers es una producción de Dynamo España para Prime Video.

Zoomers estará disponible en exclusiva Prime Video en España, Andorra y Portugal el próximo 3 de octubre de 2025 como parte de la suscripción Prime. Los suscriptores Prime en España pueden disfrutar de ofertas, envíos gratuitos y entretenimiento, todo en una misma suscripción por tan solo 4,99€ al mes o 49,90€ al año.

Prime Video es la primera opción como destino de entretenimiento que ofrece a los clientes una gran colección de programación premium en una sola aplicación disponible en miles de dispositivos.

Fundada en 2006, Dynamo se ha consolidado como una de las productoras más destacadas, con oficinas en Bogotá, Ciudad de México, Madrid y Nueva York. La compañía ha creado, desarrollado y producido más de 26 series y 49 largometrajes para plataformas globales como Amazon, Netflix, Apple, Viacom, HBO, AMC y Paramount.

Dynamo comenzó operaciones en España en 2008 y ha sido responsable de proyectos destacados como Malnazidos, en colaboración con Telecinco Cinema y Mediaset; 7 Años, la primera película original de Netflix en España, dirigida por Roger Gual; la coproducción Loving Pablo, de Fernando León de Aranoa; y Órbita 9 de Hatem Khraiche, entre otros.

Entre sus producciones más galardonadas se encuentran la serie Cien Años de Soledad; Contracorriente, de Javier Fuentes-León, que recibió el premio del público en el Festival de Sundance 2010; la serie Falco, que ganó el Emmy Internacional al mejor programa en horario estelar en 2019; y la serie El Robo del Siglo, que obtuvo dos premios Platino. Además, Narcos ha sido reconocida con múltiples nominaciones en los Globos de Oro. Las producciones de Dynamo se han destacado por su alcance global, logrando una audiencia amplia y diversa en todo el mundo. Para más información, visite www.dynamo.net