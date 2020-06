El mejor truco para saber si alguien te ha bloqueado en WhatsApp

Sin duda, WhatsApp ha revolucionado nuestra manera de comunicarnos. Nos mantiene en contacto con la gente a pesar de la distancia y es, probablemente la más rápida y económica forma de comunicación que tenemos actualmente.

Existen innumerables herramientas que nos ayudan a mejorar nuestra experiencia en WhatsApp, ahora también podemos hacer incluso videollamadas con hasta 50 personas, y hasta podemos tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo móvil.

Pero, así como nos ayuda a mantenernos en contacto con las personas, otros solo quieren deshacerse de ellas virtualmente.

¿Quieres saber si estás bloqueado en el Whatsapp de alguna persona?

1. No aparece el doble «check»

Cuando envías un mensaje en WhatsApp, aparecen de inmediato dos ‘checks’: el primero indica que el mensaje se ha enviado correctamente. El segundo marca de que el destinatario lo ha recibido en su dispositivo.

Si pasa el tiempo y el segundo «check» no aparece en la conversación, puede ser un síntoma de bloqueo.

Aunque también existe la posibilidad de que el otro contacto tenga el móvil apagado o que en ese momento no tenga conexión a a la red.

Recuerda que no a todos el icono se pondrá en azul, ya que esta opción también se puede eliminar.

2. No podrás hacerle llamadas a través de la ‘app’

Si estás bloqueado, no podrás realizar llamadas de voz. Aunque, puede ocurrir algo parecido al primer caso, y que el terminal no disponga de conexión en ese momento, por lo que tampoco es una prueba definitiva.

3. No podrás ver su foto de perfil, ni descripción, ni estados

Aunque también es posible que dejes de ver esa imagen si la persona eligió, en el menú de configuración, que nadie pueda ver su foto de perfil.

También puede ocurrir que el destinatario no tiene tu número guardado o no cuenta con ninguna imagen de perfil.

Lo mismo ocurre con las descripciones de los perfiles y los estados efímeros.

4. No podrás ver si está ‘en línea’ ni su última conexión

Actualmente muchos usuarios han deshabilitado esta opción, WhatsApp siempre refleja cuando un usuario está en línea. De lo contrario, te han bloqueado.

Recuerda también que solo podrás ver la actualización de la última hora de conexión si tú mismo tienes activada esta función.

5. No podrás añadirlo a un grupo

La aplicación no te dará ninguna señal de que no puedes incluirlo en la agrupación, pero a la hora de mirar la lista de los agregados, no te aparecerá (porque, de hecho, no lo has podido hacer).

Sin embargo, sí es posible que compartan en un chat grupal en el que te haya incluido un contacto en común o en el que tú mismo lo hayas agregado. En este caso, podrás ver sus mensajes, como el resto del grupo.