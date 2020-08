La fortuna de la ‘docena oligárquica’ de EE.UU. supera el PIB de Bélgica y Austria juntos

Mientras que el mundo sufre las consecuencias de la pandemia por la Covid-19, que ha impactado no solo la salud de millones de personas sino también ha causado estragos en la economía, otros han sabido aprovechar la situación a su favor.

Tal es el caso de los multimillonarios estadounidenses a quienes la crisis sanitaria parece haber sido un período de grandes ganancias.

“Este es un hito inquietante en la historia de la concentración de riqueza y poder en Estados Unidos”, expresó Chuck Collins, director del grupo de expertos progresistas con sede en Washington DC.

“Esto es simplemente demasiado poder económico y político en manos de doce personas. Desde el punto de vista de una sociedad democrática autónoma, esto representa una docena oligárquica”, aseveró Collins.

Según una nueva investigación del Instituto de Estudios de Política (IPS) de EE.UU., desde el 18 de marzo, el inicio de la pandemia, los 12 multimillonarios más poderosos de Wall Street han visto crecer su fortuna combinada en un 40 %, 283.000 millones, alcanzando por primera vez en la historia una suma de 13 cifras.

El pasado 13 de agosto, la riqueza total del grupo ascendió a 1,015 billones de dólares, lo que supera el PIB de Bélgica y Austria combinados.

Los magnates, a los que IPS denomina «la Docena Oligárquica», incluyen a:

1. Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon — 189.400 millones de dólares

2. Bill Gates, cofundador de Microsoft — 114.000 millones de dólares

3. Mark Zuckerberg, creador de Facebook — 95.500 millones de dólares

4. Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway — 80.000 millones de dólares

5. Elon Musk, cofundador y director general de Tesla y SpaceX — 73.000 millones de dólares

6. Steve Ballmer, ex CEO de Microsoft — 71.000 millones de dólares

7. Larry Ellison, fundador y director de tecnología de Oracle — 70.900 millones de dólares

8. Larry Page, cofundador de Google — 67.400 millones de dólares

9. Sergey Brin, cofundador de Google — 65.600 millones de dólares

10.Alice Walton, heredera del fundador de Walmart — 62.500 millones de dólares

11.Jim Walton, heredero del fundador de Walmart — 62.300 millones de dólares

12.Rob Walton, heredero del fundador de Walmart — 62.000 millones de dólares

It's been a fabulous year for the "Oligarchic Dozen" https://t.co/SMRMOHEbKP pic.twitter.com/JhcznGqq6l

— Shawn Langlois (@slangwise) August 18, 2020