Instagram quiere utilizar WhatsApp para su nueva verificación de dos factores

Instagram está mejorando su mecanismo de seguridad denominada autenticación en dos factores. El objetivo que los usuarios puedan pasar este control a través de la app de mensajería WhatsApp, también propiedad de Facebook.

La verificación de dos factores presente en Instagram y en la mayoría de plataformas de Internet actuales, que utiliza herramientas como códigos enviados a un servicio externo para confirmar la identidad del usuario cuando entra a su cuenta.

Instagram utiliza códigos enviados a través de mensajes SMS al número de teléfono del usuario, pero ahora la red social ha comenzado a probar de manera interna la opción de llevar a cabo la verificación en dos factores desde WhatsApp, como ha advertido el desarrollador de ingeniería inversa Alessandro Paluzzi en su Twitter.

Como muestran las capturas compartidas por Paluzzi, la integración está presente a través de los ajustes de Instagram dentro del apartado de autenticación en dos factores, desde donde añade un botón para configurar WhatsApp como opción preferida.

En el caso de escoger esta opción, Instagram muestra que primero sigue siendo necesario habilitar los mensajes SMS para recibir los códigos de verificación, y posteriormente estos pasan a enviarse a través de WhatsApp, con el número de teléfono asociado a la cuenta del usuario en la app de mensajería.

Por el momento, la novedad se ha advertido en el código de versiones previas de la aplicación de Instagram, donde se prueba de forma interna, pero no se encuentra disponible en ninguna de sus versiones estables actuales.

#Instagram is working on the possibility of receiving authentication codes (2FA) on #WhatsApp 👀 pic.twitter.com/OeNwHZRArm

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 22, 2021