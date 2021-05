El ‘súper cargador’ de Xiaomi que recarga la batería del móvil en apenas 8 minutos

Las largas esperas para cargar los móviles pueden convertirse en un problema del pasado.

Xiaomi mostró sus nuevas soluciones de carga rápida para ‘smartphones’ en las que trabaja actualmente.

Se trata de una herramienta que llega hasta los 120W de forma inalámbrica y 200W por cable, y con esta última es capaz de cargar la batería completamente en ocho minutos.

HyperCharge, como se conoce a la tecnología de carga rápida de nueva generación de Xiaomi, se ha puesto a prueba con una versión personalizada del Mi 11 Pro de la marca, con la que ha logrado el récord del mundo tanto en carga por cable como inalámbrica.

A través del uso de la carga por cable de 200W, la batería de 4.000 mAh se carga al cien por cien en apenas ocho minutos. Al 10 por ciento de carga se llega después de 44 segundos, mientras que la mitad de la capacidad se logra en tres minutos.

Por su parte, la tecnología de carga inalámbrica HyperCharge de 120W de Xiaomi es capaz de recargar completamente una batería de 4.000 mAh en 15 minutos, lo que según la compañía también supone un récord mundial.

La carga inalámbrica de 120W de Xiaomi permite obtener el 10 por ciento de la capacidad total en apenas un minuto, mientras que la mitad de la batería se recarga después de siete minutos.

⚡200W Wired Charging

⚡120W Wireless Charging

We're about to redefine the charging experience with #XiaomiHyperCharge. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/2rPrzw7BEu

— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021