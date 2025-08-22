La investigación abierta en EEUU al Gobierno Sánchez por el contrato de Huawei, señala a los lobbies de Zapatero y Blanco

Es un clamor que se lo están llevando crudo.

Y, en palabras del PP, que son muy probablemente la rama china de la corrupción del PSOE.

Ahora faltan las pruebas, porque las pesquisas ya están en marcha.

No todos los días el Congreso de Estados Unidos exige investigar a un país aliado por un contrato tecnológico.

Pero España lo ha conseguido. La adjudicación a Huawei para gestionar y almacenar datos de escuchas judiciales por 12,3 millones de euros ha levantado ampollas en Washington.

El asunto no es menor: la tecnología de la empresa china se usará en sistemas clave para la seguridad nacional, justo en un momento donde la confianza entre socios es más frágil que nunca.

En este contexto, solo queda esperar si el Gobierno Sánchez cede o apuesta todo al gigante asiático —y a sus polémicos intermediarios— mientras los aliados observan atentos cada movimiento desde ambos lados del Atlántico.

Washington pone en marcha la maquinaria

El movimiento comenzó con una carta cruzada entre congresistas republicanos —Gus Bilirakis y Richard Hudson— y el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick. Ambos piden una investigación formal y advierten que el acuerdo “pone en riesgo directo nuestra seguridad compartida”. Si España no rectifica antes de final de mes, habrá consecuencias: desde sanciones tecnológicas hasta restricciones comerciales.

El Departamento de Comercio ya estudia incluir a España en la lista de países “apestados” por permitir acceso chino a información crítica. De salir adelante, las empresas tecnológicas españolas podrían ver bloqueadas sus licencias esenciales y el intercambio estratégico de inteligencia quedaría seriamente dañado.

El factor Huawei: tecnología bajo sospecha

La preocupación estadounidense radica en que Huawei, como cualquier empresa china, está sujeta a leyes que podrían obligarla a colaborar con el Partido Comunista Chino. Así lo explicó Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, quien abrió una investigación formal para evaluar los riesgos en las bases militares estadounidenses ubicadas en Rota y Morón, fundamentales para la OTAN.

No ayuda que otros países europeos —Alemania, Reino Unido, Suecia— ya hayan excluido formalmente a Huawei. España asegura cumplir recomendaciones de Bruselas pero nunca ha oficializado un veto. La Comisión Europea alerta: Huawei representa “riesgos considerablemente mayores” y urge restringir su presencia en redes 5G. Mientras tanto, en Melilla, el Gobierno español desafía instalando tecnología sancionada por EEUU en plena crisis diplomática.

¿Quién mueve los hilos? El foco sobre los lobbies socialistas

Aquí entra la segunda parte del thriller: lobbies vinculados al PSOE, con nombres como José Luis Rodríguez Zapatero y José Blanco señalados por Washington y por la oposición española como intermediarios entre negocios del partido y empresas chinas. El PP ya ha pedido explicaciones públicas sobre la influencia real que ejercen estas figuras en las relaciones comerciales hispano-chinas.

Según informaciones publicadas, Zapatero habría mediado en negocios con regímenes comunistas aliados de Pekín, lo que añade sospecha sobre la transparencia del proceso. Aunque empresas consultoras afines al PSOE niegan cualquier implicación directa —“absolutamente fuera de nuestro ámbito”— el escrutinio político crece mientras se espera el desenlace de las investigaciones estadounidenses.

Qué dicen los técnicos… y qué teme Europa

El Gobierno defiende el sistema OceanStor 6800V VS contratado a Huawei como “almacén digital estanco”, sin conexión exterior que impida fugas de información. Pero ni EEUU ni la UE parecen convencidos: temen que China pueda acceder a investigaciones judiciales sensibles, interceptar comunicaciones secretas e influir en operaciones críticas para aliados OTAN.

La inquietud se extiende incluso a cuerpos policiales españoles. Fuentes internas lamentan depender de sistemas tecnológicos que la mayoría de socios internacionales rechazan por falta de garantías. El debate se traslada así al plano europeo, donde Bruselas presiona para que los países miembros excluyan proveedores chinos, advirtiendo del impacto potencial para toda la Unión.

Impacto económico y comercial: ¿quién paga la factura?

No solo está en juego la seguridad nacional o el intercambio de inteligencia militar. EEUU recuerda que sus exportaciones digitales sustentan más de tres millones de empleos españoles; cualquier veto podría golpear sectores estratégicos y dificultar relaciones con otros socios europeos.

La decisión española abre un nuevo frente en una relación bilateral ya tensa por disputas comerciales y desacuerdos sobre gasto militar. En este contexto geopolítico crítico —con terrorismo global y amenazas cibernéticas al alza— las represalias podrían tener un efecto dominó sobre toda la economía digital europea.

El pulso final: ¿rectificará Sánchez?

A día de hoy, 22 de agosto del 2025, Madrid resiste las presiones externas alegando motivos económicos: Huawei ofreció el precio más bajo. Sin embargo, si el Gobierno no reconsidera su postura antes del plazo marcado por Washington, España podría encontrarse aislada tecnológicamente y excluida del intercambio estratégico occidental.

Mientras tanto, los lobbies socialistas siguen bajo sospecha y Zapatero mantiene su perfil mediador con regímenes afines a Pekín. La crisis diplomática está servida… Y como suele pasar cuando se mezcla política internacional con tecnología sensible, todo puede pasar menos aburrido.