Bajo tierra y a toda máquina: así se entierra el futuro

Bajo las pisadas de millones de personas, se está levantando en silencio una segunda ciudad. Sin plazas ni escaparates, pero con un tesoro mucho más significativo: la infraestructura que sustenta la economía digital. Un reciente reportaje de BBC Mundo revela que, en la búsqueda por salvaguardar la infraestructura crítica, el soterramiento de cables, subestaciones y centros de datos se ha convertido en una táctica cada vez más común. Esto es especialmente relevante en un contexto de conflictos, crisis climática y ataques aéreos, según se detalla en BBC News Mundo.

Esta urbe subterránea no se desarrolla por azar. Se alimenta de motivaciones concretas: la seguridad energética, la defensa, la resiliencia climática y, cómo no, el aspecto económico. También juega un papel importante una nueva generación de máquinas colosales que excavan túneles a velocidad récord, junto con una inteligencia artificial que se encarga de monitorear, tomar decisiones y, en ocasiones, gobernar las tuneladoras.

Por qué la infraestructura vital se esconde bajo tierra

Soterrar infraestructura crítica responde a una combinación bastante pragmática de factores: miedo, costes y continuidad de servicio. Especialistas consultados por la BBC apuntan que, cada vez más, gobiernos y empresas están trasladando instalaciones estratégicas al subsuelo para:

Protegerse de ataques con drones y misiles dirigidos a estructuras visibles.

Mitigar el impacto de tormentas, incendios y olas de calor sobre redes eléctricas y de comunicación.

Evitar apagones masivos provocados por fenómenos extremos y sabotajes.

Liberar espacio en la superficie y aligerar la presión en ciudades densamente pobladas.

La guerra en Ucrania ha actuado como catalizador, demostrando que una subestación eléctrica o un centro de datos expuestos son objetivos muy atractivos. Colocar estos activos en galerías subterráneas dificulta los ataques y, lo que es más importante, proporciona tiempo para reaccionar. La resiliencia se convierte así de un concepto teórico a una realidad tangible, construida con hormigón, roca y kilómetros de cable en las profundidades de la tierra.

Soterrar no es, sin embargo, una opción económica. Según datos de la BBC, el costo de enterrar una red eléctrica puede oscilar entre cinco y diez veces más que implementar una en la superficie. La situación comienza a equilibrarse cuando se piensa en el costo de no actuar, que incluye apagones, reparaciones y pérdidas económicas, que pueden dispararse. Y si a esto se añade que muchos países necesitan renovar sus infraestructuras obsoletas, la estrategia de “ya que estamos, lo metemos bajo tierra” comienza a parecer sensata.

Las monstruosas máquinas que construyen la nueva Europa subterránea

En el continente europeo, esta disposición se refleja principalmente en el transporte. Proyectos titánicos como los túneles ferroviarios transfronterizos, las ampliaciones de redes de metro y las nuevas autopistas subterráneas dependen de unas enormes máquinas que parecen salidas de una película de ciencia ficción: las tuneladoras.

Estas enormes TBM (Tunnel Boring Machines) pueden superar los 100 metros de longitud y pesar miles de toneladas. Su rueda de corte, realizada con discos de acero, pulveriza roca y suelos blandos al tiempo que, tras de sí, una especie de fábrica móvil instala anillos de hormigón que conforman el túnel. En algunos de los proyectos más ambiciosos de Europa, se utilizan diámetros de más de 10 metros, adecuados para carriles de tren, carreteras y galerías de servicio.

Los ingenieros que manejan estas maquinas las describen como «gusanos mecánicos», que avanzan unos pocos metros al día sin detenerse. La precisión es tan crucial como la fuerza: una desviación de unos centímetros a lo largo de varios kilómetros puede resultar en problemas estructurales, filtraciones o incluso en comprometer edificios en la superficie.

El resultado de combinar esta fuerza bruta con precisión casi quirúrgica es una red de transporte subterránea que se propone:

Conectar grandes ciudades mediante trenes de alta velocidad.

Desviar el tráfico pesado de la superficie para disminuir ruído y emisiones.

Añadir nuevas líneas de metro sin paralizar barrios enteros.

Proteger infraestructuras esenciales frente a fenómenos extremos y ataques.

En resumen, una parte fundamental de la movilidad del siglo XXI se construye a base de tubos gigantes, hormigón y acero profundos en la tierra.

Tuneladoras, IA y el futuro de los túneles

Las tuneladoras de hoy no son solamente piezas de metal en movimiento. La nueva generación incorpora inteligencia artificial que permite leer el terreno en tiempo real y ajustar la excavación. En China, por ejemplo, se ha desarrollado un “cerebro inteligente” para las TBM que puede analizar datos de sensores, prever riesgos y recomendar ajustes en los parámetros de excavación con una precisión superior a la de los operadores humanos. Los resultados obtenidos incluyen:

Desviaciones de la trayectoria de menos de 30 milímetros.

Aumentos en la velocidad de avance mensual.

Reducciones notables en fallos y tiempos de inactividad.

Paralelamente, equipos de investigación en Europa y otros lugares aplican visión por computador y deep learning para inspeccionar túneles ya construidos. Sistemas que se fundamentan en cámaras, LiDAR y algoritmos de IA son capaces de detectar grietas, filtraciones y deformaciones, permitiendo:

Crear modelos 3D de túneles con precisión centimétrica.

Identificar daños superficiales con mejoras de hasta un 30 % en sensibilidad en comparación con los métodos tradicionales.

Automatizar inspecciones que anteriormente requerían la intervención de equipos completos de técnicos.

El futuro de los túneles probablemente se sustentará en varias capas:

Diseño y excavación asistidos por IA – Modelos que pronostican el comportamiento del terreno. – Sistemas que optimizan presión, velocidad y orientación de las tuneladoras.

Monitoreo continuo – Sensores distribuidos bajo tierra (vibración, temperatura, deformación). – Plataformas que pueden detectar anomalías días o semanas antes de que se conviertan en problemas serios.

Operación autónoma parcial – Ventilación, iluminación y sistemas de emergencia que se ajustan de manera automática. – Robots encargados de la inspección de galerías sin interrumpir el servicio.

El resultado es claro: los túneles dejan de ser meros “agujeros” estáticos y se transforman en infraestructuras dinámicas, repletas de software, datos y algoritmos que se superponen al hormigón.

IA, ciberseguridad y el lado oscuro del subsuelo

Cuando tanta infraestructura vital se concentra debajo de la superficie y se gestiona a través de sistemas digitales, emerge otro aspecto crucial: la ciberseguridad. El esfuerzo por resguardar cables y centros de datos de ataques físicos presenta, a la par, una exposición a ataques cibernéticos más sofisticados. Para un atacante experimentado, inutilizar un túnel ferroviario crítico por medio de un fallo de señalización puede resultar tan tentador como volar una subestación.

Por ello, las nuevas arquitecturas de supervisión inteligente de túneles incluyen:

Segmentación de redes y sistemas de control físicamente separados.

Comunicación cifrada entre sensores, nodos de borde y centros de control.

Algoritmos de detección de intrusiones que analizan patrones de tráfico y comportamientos.

La ironía no pasa desapercibida: los mismos modelos de IA que colaboran en la identificación de grietas en el hormigón también sirven para detectar anomalías en los registros de acceso o en el comportamiento de los sistemas de control industrial. Si se manejan adecuadamente, los túneles del futuro serán más robustos frente al agua y al malware. Si se fallan en su implementación, se multiplican los puntos vulnerables en estructuras que son esenciales para el funcionamiento diario de naciones enteras.

Curiosidades subterráneas para gente con prisa

En ciertos proyectos, las tuneladoras no se desmontan tras finalizar sus tareas: se “entierran vivas” en cámaras laterales ya que recuperarlas resultaría más costoso que dejarlas allí.

Algunas máquinas son tan grandes que cuentan con comedores, enfermería y pequeños talleres en su interior; el personal completa turnos enteros sin ver la luz natural.

La comparación con gusanos no es solo una metáfora: científicos que investigan redes de hongos y organismos subterráneos mencionan un verdadero “internet del suelo”, una infraestructura viva que coexiste con la infraestructura humana.

Los túneles modernos incluyen galerías de evacuación, fibra óptica, sensores y sistemas de comunicación específicos; en muchos casos, están más interconectados que los barrios que se encuentran sobre ellos.

Algunas ciudades ya estudian usar túneles existentes para implementar redes de logística autónoma: pequeños vehículos que transportan paquetes bajo tierra para aliviar el tráfico en la superficie.

Parece que el futuro no solo se construye hacia arriba: también se excava hacia abajo, y lo hace con hormigón, algoritmos y unos «gusanos» de acero que nunca se cansan.