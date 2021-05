Ubisoft apostará por los videojuegos gratuitos para incrementar su audiencia

Los videojuegos gratuitos están ganando cada vez más espacio.

Ubisoft seguirá desarrollando juegos catalogados como ‘Triple A’ pero sus esfuerzos para incrementar la audiencia se dirigirán a los títulos gratuitos (‘free to play’) de sus principales franquicias.

La reconocida empresa ha presentado los resultados financieros correspondientes al cierre de su año fiscal, finalizado en marzo.

Durante el encuentro, el responsable de Finanzas, Frederick Duguet, comentó la estrategia de desarrollo y lanzamiento de la desarrolladora, en la que se mantienen los Triple A pero también se busca potenciar los juegos gratuitos.

En concreto, Duguet señaló que el lanzamiento de tres o cuatro los juegos ‘Triple A’ por año «ya no es una indicación adecuada de la dinámica de creación de valor» de la empresa. Aunque mantendrán los lanzamientos premium y gratuitos, el objetivo que se han marcado es aumentar la audiencia, y para ello se enfocarán en los juegos gratuitos de entrada.

Este tipo de juegos incluyen habitualmente compras integradas, frente a los títulos premium que suelen ser de un solo pago para jugar. No obstante, el directivo ha señalado que están «construyendo juegos gratuitos de alta gama para tener una tendencia hacia ‘Triple A’ ambiciosos a largo plazo».

Hace una semana, la desarrolladora anunció Heartland, un nuevo título de su franquicia Tom Clancy’s The Division ‘free to play’, independiente, «que no requiere experiencia previa con la serie, pero proporcionará una perspectiva completamente nueva del universo en un entorno nuevo», como informó la compañía en su web.

En lo que respecta a los resultados financieros, la empresa ha explicado que durante el año alcanzó un récord histórico de actividad, al registrar 141 millones de jugadores únicos en PC y consolas, un 20 por ciento más.