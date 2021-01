Pilla al repartidor de Amazon haciendo caca junto a la pared de su casa y se forra

Nunca imaginó Darren Passman que un zurrullo, aunque de considerable tamaño, le iba a resultar tan rentable. Máximo siendo ajeno.

Darren, cliente de Amazon en Inglaterra, denunció que un repartidor de la compañía, tras entregar un pedido, defecó junto a su casa.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre de 2021, en Northern Moore, Manchester, Reino Unido.

Darren Passman, de 47 años, había hecho unos pedidos que recibió en su casa esa tarde.

Su sorpresa fue cuando encontró bajo la ventana de su sala de estar un excremento humano. Al comprobar las cámaras de seguridad, descubrió que había sido el repartidor, que fue captado agachándose en el lugar donde apareció la caca.

«¿Quién haría algo así? Es repugnante», dijo Passman, que esa misma noche llamó por teléfono a Amazon.

No le atendieron y escribió un correo electrónico contándoles lo ocurrido.

Amazon respondió admitiendo que lo ocurrido era «increíblemente desagradable y absolutamente inaceptable».

Aseguraron que investigarían los hechos, ofrecieron a Passman mandar a unos profesionales a limpiar el estropicio (no hizo falta, porque el cliente ya lo había hecho) y lo compensaron con un cheque de 170 euros, una suscripción anual a Amazon Prime y una cesta de Navidad.

The Sun recoge un comunicado de Amazon, que dice: «Esto no refleja los altos estándares que tenemos para nuestros asociados. El repartidor ya no entregará en nombre de Amazon».