La ‘trampa’ de Ana Pastor en Twitter provoca un dramático giro de guion

Se huele la tostada desde bien lejos.

Elon Musk, que tiene dinero para comprar lo que se le antoje, no está dispuesto a dilapidarlo alegremente.

Quien iba a ser en breve el nuevo dueño de Twitter acaba de dar un paso al costado hasta no tener negro sobre blanco cuántos perfiles falsos abundan en esa red social.

El propio empresario deja bien a las claras en la misma red social que ya tenía lista para adquirir que quiere ver antes que el número de cuentas falsas sea inferior a un 5%:

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022