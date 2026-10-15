Lytvyn.AI.Foundation celebró un hackathon gratuito de IA en Barcelona con un premio de 10.000 euros

Lytvyn.AI.Foundation, fundado por el empresario tecnológico ucraniano Volodymyr Lytvyn, organizó un hackathon de inteligencia artificial en Barcelona los días 9 y 10 de octubre. Un total de 70 plazas estuvieron disponibles para ingenieros y fundadores con perfiles técnicos, que compitieron por un premio de 10.000 euros. El equipo Barr.io ganó la competición.

Volodymyr Lytvyn desarrolla proyectos relacionados con la inteligencia artificial y las tecnologías digitales en Ucrania y Europa. Lytvyn.AI.Foundation busca desarrolladores de IA con un alto nivel técnico, independientemente de su país de origen, formación académica o acceso a círculos de inversión. El objetivo es observar a los equipos en acción y evaluar posibles inversiones posteriores en los proyectos con mayor potencial.

Lytvyn también formó parte del jurado de la sesión de presentación de startups de AI Summit Barcelona 2026, uno de los mayores encuentros europeos dedicados a la inteligencia artificial, con más de 10.000 asistentes y más de 200 ponentes. Como parte de Startup Selection, Lytvyn evaluó startups de IA en fases iniciales que presentaron sus productos ante inversores y fundadores.

El hackathon de Barcelona fue la primera competición organizada directamente por Lytvyn.AI.Foundation en Europa y la primera etapa de una serie europea de hackathons.

13 horas para crear un producto funcional

Los agentes de programación permiten que equipos pequeños desarrollen productos funcionales con mayor rapidez. En el hackathon de Barcelona, los participantes pusieron a prueba hasta dónde podía llegar un equipo de hasta cuatro personas utilizando estas herramientas durante 13 horas de desarrollo repartidas en dos días.

El reto se dio a conocer al inicio del evento. Los participantes tuvieron que entregar un producto funcional en un navegador móvil que una persona que no lo conociera pudiera empezar a utilizar en un máximo de 60 segundos.

Los equipos pudieron utilizar cualquier stack tecnológico, modelo de IA, agente u otra herramienta. No hubo presentaciones, modelos de negocio ni diapositivas.

Los participantes pudieron elegir entre tres categorías:

Juego. Cualquier género o mecánica. El usuario debía poder empezar a jugar en menos de un minuto.

Herramienta. Un producto que automatizara una tarea real que una persona realiza manualmente de forma habitual.

Hábito. Un producto relacionado con la salud, el deporte, el sueño, la alimentación u otro ámbito que ayudara al usuario a realizar la acción adecuada al día siguiente.

Quién podía participar

El hackathon de Lytvyn.AI.Foundation estuvo dirigido a ingenieros en activo, fundadores con perfiles técnicos y profesionales que ya trabajan de forma avanzada con agentes de programación. El idioma de trabajo fue el inglés.

La participación fue gratuita. Los organizadores proporcionaron el espacio de trabajo, comida y bebidas. También hubo mentores durante el evento y una fiesta al finalizar.

Hubo 70 plazas disponibles. Las solicitudes pasaron por un proceso de selección, por lo que registrarse no garantizaba la participación.

Qué recibieron los ganadores

El premio principal de 10.000 euros fue para Barr.io, el equipo ganador de la competición. Volodymyr Lytvyn entregó personalmente el premio de su fundación.

Los proyectos se evaluaron por su calidad, grado de desarrollo y originalidad, así como por la eficacia en el uso de agentes de IA.

Todos los derechos sobre los productos desarrollados permanecen en manos de los equipos. Lytvyn.AI.Foundation no adquiere participaciones, licencias ni opciones sobre ellos.

Próximo hackathon en Londres

El próximo hackathon de Lytvyn.AI.Foundation se celebrará el 31 de octubre en Londres, en colaboración con Kickstart Global. El evento reunirá a 80 participantes que competirán por un premio de 5.000 libras. Las condiciones y el formulario de inscripción están disponibles aquí: https://luma.com/mczagntt

Sobre Volodymyr Lytvyn

Volodymyr Lytvyn es un empresario, inversor y filántropo ucraniano. Comenzó su trayectoria en el ámbito de las tecnologías digitales, desarrollando su experiencia en hosting, SEO y marketing digital. Posteriormente creó varios proyectos empresariales de éxito que se convirtieron en la base financiera de su actividad filantrópica y social en Ucrania y Europa.

Lytvyn apoya iniciativas educativas, sociales y deportivas, con especial atención al desarrollo y al futuro de los jóvenes en Ucrania. La fundación benéfica creada por él desarrolla programas educativos y tecnológicos gratuitos, entre ellos una escuela de negocios online, hackathons de IT e inteligencia artificial, un club de negocios y proyectos deportivos y educativos. La participación en todos los programas es gratuita.