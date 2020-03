«¡Cierre de TVE ya!»: ‘Operación Triunfo’ cuela una charla a favor del «feminismo socialista» y los españoles dicen basta

Se acabó. Ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Y otra vez Operación Triunfo en la picota.

Los responsables del programa, que tan de los nervios se pusieron cuando Estrella Morente, en calidad de artista invitada, hizo uso de su legítimo derecho de expresión en su defensa de la tauromaquia, tuvieron a bien organizar una charla con la periodista Anna Pacheco, ‘experta’ en temas de género y clase, para los concursantes.

La charla, que iba a versar sobre feminismo con motivo del 8-M, que se celebrará el próximo domingo, acabó entrando en terrenos políticos que han disgustado a la oposición al entender que ‘OT‘ ha vuelto a saltarse a la torera la neutralidad y la pluralidad de la que Rosa María Mateo hace gala:

No me representa un feminismo que busca que las mujeres sean empresarias y directivas a costa de la explotación de otras que les cuiden a los niños

Pacheco arremetió directamente contra Ciudadanos, el partido que lanzó el lema de ‘Feminismo Liberal’:

Anna Pacheco es una periodista conocida por su postura crítica contra el capitalismo, al que relaciona directamente con la opresión de la mujer y de ser un muro de contención al desarrollo del feminismo:

Las redes han hecho a ‘Cierre TVE ya’ trending topic, o tema del momento, este 3 de marzo de 2020:

Si la TV pública no va a ser nunca neutral, como parece, mejor no tener TV pública. #CierreTVE

TVE ya me recuerda mucho a la televisión de Chávez y Maduro……el coletas aprendió bien en Venezuela…..yo este canal lo tengo capado…..a mi y a los mios no nos adoctrinan en el chavismo pablista #CierreTVE

Lo mejor que podemos hacer para el #CierreTVE es dejar de verla… Yo lo puse en práctica hace ya bastante tiempo… Y no la han cerrado aún pero he ganado en salud mental…

#CierreTVE yo no querría que cierre. Lo que me preocupa es el hecho de que se asocie el feminismo con el comunismo. Si yo no soy comunista ¿no puedo ser feminista? Para esta señora no (1:04). Es peligroso asociar socialismo con feminismo, pues dejas de lado a la mitad de la gente pic.twitter.com/5mHZK5Q78r

— Álvaro García Barbés (@alvarogbarbes) March 3, 2020