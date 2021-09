Ana Rosa reaparece en lo alto de un molino de viento, en otro día de récord de precio de la luz, para freír a Sánchez

Tremendo regreso de Ana Rosa Quintana, absolutamente espectacular en el sentido más concreto de la palabra, este lunes 6 de septiembre de 2021 en su reaparición televisiva en Telecinco empezando temporada.

La presentadora líder de las mañanas se puso el mono de trabajo para grabar un reportaje desde lo alto de un molino de viento, dejando unas imágenes sensacionales y un editorial a la altura de las circunstancias, muy duro contra Sánchez y su Gobierno, en el día más caro histórico -otra vez- del precio de la luz.

El Gobierno asegura que hace todo lo que puede para bajar una factura que ha batido ocho récords consecutivos. Este lunes es el más caro de la historia. Moncloa asegura que no puede hacer nada porque Europa no nos deja, lo mismo que nos contaron con el IVA de las mascarillas. Y esto qué supone, una vida en penumbra, una vida en la que este gesto de encender el interruptor supone no llegar a fin de mes, porque también ha subido la lista de la compra.

Sánchez escribió en 2014 que la subida de la luz del 8% probaba el fracaso de Rajoy… Siete años después la subida es del 217%. Otro récord, ¡misión cumplida!

Piensen y sean creativos para que se les encienda la bombilla. No nos digan que no hay luz al final del túnel, no utilicen la electricidad solo para abrir puertas giratorias y colocar enchufes.

Si fueron capaces de confinar a 47 millones de personas, también podrá bajar el precio de la luz y entonces nos podrá decir a la cara sin sonrojarse eso de misión cumplida.