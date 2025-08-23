La sanchista RTVE cuela a un sindicalista, a un candidato de Podemos y a otro de IU como dos bomberos y un manifestante anónimo

Trampas y sumisión.

Y cada día con mayor descaro.

RTVE manipula a granel, carece de transparencia y se ha convertido en un coto del PSOE, donde se premia con programas y sueldazos a tertulianos afines y militantes camuflados de periodistas

A día de hoy, 23 de agosto de 2025, la televisión pública se enfrenta a una intensa polémica tras haberse descubierto que varios de los “expertos” y “ciudadanos” entrevistados en sus programas sobre los incendios forestales de este verano tenían una clara vinculación política, algo que no fue revelado a la audiencia.

Supuestos ‘expertos‘ que -por supuesto- se apuntaron a la tesís oficial de que todo el fuego lo genera el cambio climática y no los 40 pirómados ya arrestados y que cuando no es el calentamiento, es culpa del Generalísimo Franco.

El caso ha reavivado el debate en redes sociales sobre la manipulación informativa, la transparencia y la neutralidad en los medios públicos.

Sin que asociaciones profesionales y periodistas veteranos, de esos que llevan décadas en la pomada y a los que el poder mima con ‘peonadas’ de tertuliano y otras cosas, digan esta boca es mía.

RTVE lleva a un sindicalista, a un candidato de Podemos y a otro de IU como 2 bomberos y un manifestante anónimo. La manipulación es absoluta. pic.twitter.com/BBQldlNor1 — Ministerio de la Verdad (@MinDeLaVerdad) August 22, 2025

Los hechos: candidatos y sindicalistas presentados como ciudadanos anónimos

La controversia estalló tras la emisión de dos programas de máxima audiencia, Mañaneros y Malas Lenguas, en los que se abordaba la crisis de los incendios que asolan el país. En Malas Lenguas, presentado por Jesús Cintora, se presentó como “experto independiente” a Marcos Gómez, identificado únicamente como “bombero forestal”. Sin embargo, Gómez fue candidato de Podemos en las elecciones municipales de 2023 en Arenas de San Pedro (Ávila), un dato omitido en la presentación del programa.

En sus declaraciones, “lo que estamos viendo son efectos fundamentales del cambio climático”, Gómez alertaba sobre la virulencia de los fuegos y la necesidad de una respuesta coordinada. La audiencia, sin embargo, desconocía su pasado político, lo que ha levantado serias dudas sobre la transparencia del canal público y su manera de seleccionar voces expertas para tratar asuntos de interés nacional.

Pero el caso de Gómez no fue el único. En el programa Mañaneros, otro “bombero” resultó ser un delegado sindical de la CGT, y un supuesto “manifestante anónimo” era, en realidad, un candidato de Izquierda Unida en comicios recientes. La omisión sistemática de estos vínculos ha sido interpretada por varios analistas y usuarios en redes sociales como un intento de dar voz privilegiada a perfiles afines al actual Gobierno, sin que el espectador pueda valorar adecuadamente el contexto de sus opiniones.

Reacciones: acusaciones de manipulación y crisis de credibilidad

Las críticas no se han hecho esperar. Diversos medios y comentaristas han acusado a RTVE de “manipulación” y de “falta de transparencia”, al considerar que se ha presentado a activistas y candidatos políticos como si fuesen simples profesionales o ciudadanos sin intereses partidistas.

Entre los argumentos más repetidos se encuentran:

Falta de información sobre el pasado político o sindical de los entrevistados.

Elección de voces alineadas con el discurso gubernamental sobre la gestión de los incendios y el cambio climático.

Pérdida de confianza en la objetividad de la televisión pública.

En las redes sociales, la etiqueta #RTVEmanipula ha sido tendencia, con miles de usuarios denunciando lo que consideran un “uso partidista” de los recursos informativos de la televisión estatal.

🧑‍🚒 Marcos, bombero forestal, lanza un claro mensaje en #MalasLenguas: 📢 "Lo que estamos viendo son efectos fundamentales del cambio climático". 🔴 "Cada vez nos encontramos comportamientos de fuego más virulentos, y esto ha venido para quedarse". 👉 "O nos ponemos de acuerdo… pic.twitter.com/zKo8KPbLs6 — Malas Lenguas (@MalasLenguasLa2) August 21, 2025

El contexto: incendios, polarización y control de la narrativa

La crisis llega en un momento especialmente delicado. España atraviesa una de las peores olas de incendios forestales de la última década, con miles de hectáreas calcinadas y decenas de miles de evacuados.

La gestión política de la catástrofe ha sido objeto de feroz debate, y la cobertura mediática se ha convertido en un campo de batalla más en la polarización política del país.

En este contexto, el papel de los medios públicos es fundamental para garantizar una información veraz, plural y contrastada.

Sin embargo, episodios como el de esta semana en RTVE siembran dudas sobre el cumplimiento de estos principios.

🔴 URGENTE | Un supuesto bombero se atreve a decir en TVE que la culpa de los incendios en España es de FRANCO: "Las políticas franquistas vaciaron los pueblos de este país". Resulta que es delegado de la CGT (sindicato anarcosindicalista). La televisión pública es una mafia. pic.twitter.com/Mzf2wIGr2N — Unai Cano (@unaicano10) August 21, 2025

Transparencia, independencia y ética: la discusión pendiente

La polémica ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar la transparencia y la independencia en la selección de expertos en los medios públicos. Entre las propuestas que han surgido en el debate público destacan:

Identificar siempre el historial político, sindical o de activismo de los expertos y ciudadanos entrevistados.

Garantizar la pluralidad de voces, incluyendo perfiles con distintos puntos de vista y alejados de la órbita gubernamental.

Establecer protocolos claros para evitar la instrumentalización informativa en situaciones de crisis.

Algunos especialistas en comunicación advierten de que la percepción de manipulación puede tener consecuencias graves para la credibilidad de los medios públicos, especialmente en un contexto de desinformación creciente y polarización política.

La respuesta de RTVE y el futuro inmediato

Hasta el momento, RTVE no ha emitido una disculpa pública ni ha explicado los motivos por los que se ocultó la filiación política de estos entrevistados. La dirección de la cadena defiende que sus programas cumplen con los estándares de pluralidad y rigor, aunque la presión social y mediática podría forzar cambios en los próximos días.

Este episodio recuerda la importancia de una prensa pública transparente y honesta, especialmente en momentos de emergencia nacional. La confianza de la ciudadanía en sus medios depende, en gran medida, de la integridad de quienes gestionan la información.

En un verano marcado por los incendios y la tensión política, la polémica de RTVE añade un nuevo capítulo a la discusión sobre la neutralidad, la ética y el papel de la televisión pública en la España de 2025.