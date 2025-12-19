Chenoa le ‘roba’ las Campanadas en RTVE a Sarah Santaolalla: dará las 12 uvas junto a Estopa tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril

La expectación ha sido palpable en Madrid, donde la gente ha estado especulando durante días con apuestas, bromas y alguna que otra confusión.

Finalmente, en el Telediario 2 de Pepa Bueno, se hizo el anuncio desde la Plaza de Callao: RTVE ha confirmado que Chenoa y los hermanos David y José Muñoz de Estopa serán quienes den las Campanadas el 31 de diciembre desde la emblemática Puerta del Sol.

Tras la renuncia de Andreu Buenafuente por motivos de salud, la cadena pública ha decidido apostar por un trío musical que promete diversión y espontaneidad para despedir 2025 y recibir con alegría a 2026.

Esta decisión llega tras una semana llena de sorpresas. RTVE mantuvo el misterio con cambios horarios en sus programas y presentaciones sin revelar nombres. El anuncio se realizó en la Plaza de Callao, proyectando sus rostros en pantallas gigantes, antes de confirmarlo en el informativo nocturno.

La cantante, conocida por ser finalista de la primera Operación Triunfo, y el grupo con una trayectoria de 25 años, harán su debut en las Campanadas de La 1.

Chenoa bromeó sobre su vestimenta: «Es una buena idea, pero por respeto a mis padres que quieren verme guapa, no iré en chándal«. Por su parte, David Muñoz expresó: «En vez del pegamento, quiero ser el sándwich de España«, asegurando que sorprenderán con su traje.

La baja de Buenafuente y el relevo express

La pareja formada por Andreu Buenafuente y Silvia Abril era la primera opción para este evento, anunciada el 18 de noviembre como sucesores de David Broncano y Lalachus. Sin embargo, el 12 de diciembre, el humorista confirmó su baja debido a problemas relacionados con el estrés. En sus propias palabras: «Esto es un poco lento y si queremos hacerlo bien va a llevar un poquito más de tiempo. No creo que tenga que acelerar una recuperación«. Desde mediados de noviembre había detenido su actividad siguiendo indicaciones médicas. Ante esta situación, RTVE actuó rápidamente y eligió a este trío para mantener su liderazgo en audiencia.

El año pasado, La 1 logró un gran éxito con la pareja formada por Broncano y Lalachus, alcanzando los 5.958.000 espectadores y un 38,7% de cuota justo en el momento clave, superando a Antena 3. En 2023, los números fueron igualmente buenos: 5.642.000 espectadores y un 33,1% frente a los 5.550.000 y un 32,6% que registró Antena 3. Con esta nueva apuesta transversal esperan conectar con diferentes generaciones.

Algunos datos interesantes acerca de la competencia entre cadenas este año:

En Antena 3 estarán presentes Cristina Pedroche junto a Alberto Chicote e incluirán como invitado especial a Santiago Segura. Telecinco junto a Cuatro contará con Sandra Barneda e Xuso Jones desde Formigal-Panticosa (Huesca) para dar sus campanadas. En Canarias (una hora más tarde), Nia Correia junto a St. Pedro estarán presentes también por RTVE. Neox contará con Dani Mateo además de Lola Lolita e influencer Pilar Vidal. Luego será turno para José Mota por La1 seguido después por Eva Soriano junto a Egoitz Txurruka en ¡Feliz 2026! donde participarán casi cien artistas. La2 ofrecerá su undécima edición especial Nochevieja a Cachitos, conocida por sus divertidos rótulos irónicos.

Este año Navidad llega cargada también con música gracias a RTVE: habrá especiales protagonizados por Dani Fernández, Abraham Mateo o Joaquín Sabina entre otros artistas destacados como Lola Índigo. Este inédito trío promete momentos festivos únicos mientras esperan superar esos diez millones habituales espectadores cada Nochevieja; sin duda alguna será una noche inolvidable llena del carisma propio del espectáculo.