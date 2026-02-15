Tony Grox y LUCYCALYS ganan el Benidorm Fest sin hacer el mamarracho sobre Israel o Gaza y sin citar siquiera el boicot a Eurovisión

Tony Grox y LUCYCALYS han sido los grandes ganadores del Benidorm Fest 2026, gracias a su tema T amaré, una canción que combina flamenco y electrónica.

Esta fusión musical ha logrado cautivar tanto al jurado como al público presente en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.

Esta victoria se produce en un certamen que, por primera vez, no está ligado a Eurovisión, tras la decisión de España de retirarse, lo que ha permitido poner el foco en la música, sin entrar en discusiones sobre boicots o tensiones geopolíticas como las relacionadas con Israel.

El dúo gaditano, compuesto por Antonio Ramírez (Tony Grox) y Lucía Sánchez Manzorro (LUCYCALYS), logró un total de 166 puntos, superando a Asha (144) y Rosalinda Galán (140).

Su actuación estuvo marcada por una escenografía blanca que evocaba un patio andaluz, acompañada de una mesa de DJ. T amaré celebra el amor en todas sus facetas: amistad, familia y pareja, con un estribillo pegajoso que ya acumula millones de escuchas en Spotify.

Conociendo a los ganadores

Tony Grox, compositor, productor y DJ originario de Cádiz, destaca por su capacidad para fusionar flamenco con géneros como la electrónica y el pop urbano. Ha trabajado en ciudades como Los Ángeles, Las Vegas y Miami, colaborando con artistas como Kiki Morente, Lachispa, Salma, José Rey, Jedet y Michelle Maciel. Este último trabajo le valió una nominación a los Latin Grammy por Buchi Fina dentro del álbum Trastornado, compitiendo en la categoría de Mejor Álbum de Música Contemporánea Mexicana. En su haber tiene más de 261.000 reproducciones en Spotify.

Por su parte, LUCYCALYS, procedente de Chiclana de la Frontera, se formó en el ámbito del teatro musical y el conservatorio, especializándose en flamenco y pop. Ha lanzado sencillos como Ápeiron, Gala y Piel de bronce. Alcanzó la final del Tour Music Fest Europeo 2024 en San Marino, donde compitió entre 12.000 aspirantes para convertirse en uno de los 30 finalistas, lo que le otorgó la oportunidad de participar en Sanremo. Juntos forman un tándem que combina experiencia y frescura, logrando que T amaré se vuelva viral*.

La gala y sus galardones

La final del pasado 14 de febrero fue un verdadero espectáculo musical repleto de diversidad. La ganadora del año anterior, Melody, entregó la nueva distinción del festival: la Sirenita de Oro. Los premios incluyen:

Un total de 150.000 euros (100.000 para los intérpretes y 50.000 para los compositores).

Un viaje a Miami para grabar un single con un productor destacado y una gira por televisión americana (premio Univisión).

El jurado otorgó 82 puntos a T amaré, mientras que el televoto sumó 48 puntos, lo que resultó en un triunfo ajustado.

Ranking final Artista Puntos totales 1 Tony Grox & LUCYCALYS 166 2 Asha 144 3 Rosalinda Galán 140 4 Izan Llunas 139 5 Miranda! y Bailamamá 118

Detalles sobre los votos

En la votación del jurado profesional: Tony Grox & LUCYCALYS (82), mientras que los puntos fueron para: Asha (92) e Izan Llunas (71).

(82), mientras que los puntos fueron para: (92) e (71). En cuanto al televoto: se contabilizaron para los ganadores (Tony Grox & LUCYCALYS) un total de 48 puntos; igualmente, se otorgaron a Rosalinda Galán (44) así como a Mikel Herzog Jr. y Miranda! junto a Bailamamá (40 cada uno).

Curiosidades destacadas

Este Benidorm Fest ha dejado algunas anécdotas interesantes:

Es la primera edición sin la vinculación a Eurovisión, evitando así controversias como las referidas al boicot hacia Israel.

La trayectoria de Tony Grox , quien ha pasado desde clubes nocturnos hasta ser nominado a los Latin Grammy; mientras que el camino de LUCYCALYS va desde ser parte del coro local hasta llegar a finales europeas compitiendo contra miles.

, quien ha pasado desde clubes nocturnos hasta ser nominado a los Latin Grammy; mientras que el camino de LUCYCALYS va desde ser parte del coro local hasta llegar a finales europeas compitiendo contra miles. La creación de T amaré surgió casi por casualidad gracias al compositor Pula; fue grabada rápidamente.

Su actuación incluyó una fuente transformada en mesa DJ, todo envuelto en blanco puro con sombras típicas del flamenco.

El dúo ya suma más de 20 millones de reproducciones previas gracias a sus fusiones EDM.

Además, RTVE ha introducido esta nueva estatuilla llamada Sirenita de Oro, entregada por la propia Melody.

Con su mensaje universal sobre el amor, la fusión gaditana presente en T amaré promete resonar con fuerza durante todo este año.