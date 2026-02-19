El tibio Page pronostica en ‘El Hormiguero’ que el trilero Sánchez pasará a la historia en un papel muy diferente a la que él desea

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, lanzó una contundente declaración en El Hormiguero ante Pablo Motos. Afirmó que Pedro Sánchez será recordado de una forma muy distinta a la que le gustaría.

Esta observación surgió mientras analizaba los malos resultados del PSOE en Extremadura y Aragón, subrayando el peligro de reducir el proyecto político del partido a los intereses de una sola persona.

Page no dudó en criticar las declaraciones de Sánchez desde India, donde el líder socialista atribuyó la abstención en las elecciones autonómicas a la falta de movilización para las generales de 2027.

Para él, «ha sido una declaración de intenciones que me ha dejado un mal sabor», confesó el barón manchego. Recordó que el 90% de los problemas en 2023 provinieron de la política nacional y urgió a Sánchez a recordar que es secretario general de todos los territorios.

La marca PSOE está muy debilitada, según Page, en un país donde hay «niveles de degradación política que nunca imaginé». Habló sobre un cambio estratégico: pasar de planes a largo plazo a mensajes en redes sociales. Criticó con dureza a quienes reparten carnés de izquierdas basándose en insultos hacia la derecha. Él, con mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, se lo ha ganado con su respaldo electoral.

Desde Ferraz han respondido con dureza. Rebeca Torró, secretaria de Organización, acusó a compañeros como Page de adoptar el discurso del PP. El equipo de Page contraatacó, desafiándola a visitar la región para comprobar cómo derrotan a la derecha con políticas progresistas. Resaltaron ser líderes en inversión pública en sanidad, educación y universidad, así como en la gestión de dependencia.

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización en Castilla-La Mancha, exigió a Ferraz más argumentos frente a las derrotas antes que culpar a sus propios compañeros. Recordó las pérdidas desde 2022, salvo en Cataluña, y cómo PP-Vox supera el 50% del apoyo en muchas provincias. Criticó concesiones al partido Junts, como privilegios fiscales o gestión migratoria, que desorientan al partido.

Page defendió a Felipe González, considerándolo un «líder con mayúsculas», y expresó su malestar por las campañas gratuitas contra él, coincidiendo con el hecho de que España no fue invitada a una cumbre europea. «Al Gobierno le iría mucho mejor si escuchara más a Felipe», afirmó. En cuanto a su futuro personal, se siente en su mejor momento político y personal, lleno de ilusión, pero dejó claro que no hay nadie imprescindible. Descartó cualquier ambición nacional: «No tengo ninguna aspiración política nacional ni estoy involucrado en intrigas».

Tensiones internas dentro del PSOE

Las divisiones dentro del PSOE se hacen cada vez más evidentes. Page sostiene que la política nacional perjudica las elecciones autonómicas y municipales. Sugiere adelantar las elecciones generales antes de 2027 para evitar que el antisanchismo afecte las listas locales, como ocurrió en 2023. Torró considera esta propuesta como una aceptación del discurso del PP.