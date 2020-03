Dani Rovira confiesa públicamente que tiene cáncer: “No tengo miedo”

En una época en la que casi toda la información versa sobre la pandemia del coronavirus, pensamos que sólo hay una preocupación sanitaria y tristemente no es así. Este 25 de marzo de 2020, el conocidísimo actor, Dani Rovira, ha hecho pública una terrible noticia. Tiene cáncer.

El protagonista de ‘Ocho apellidos vascos’, adelantándose a las posibles especulaciones, ha publicado un amplio texto en su cuenta personal de Instagram en el que aclara toda su situación, sin alarmismos y con esperanza:

Rovira, aclaró que ese 25 de marzo era su “primer día de quimio” (algo que acompaña con la foto).

Por delante una larga lucha contra el “bicho”. No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones.

Eso sí, pasaré a formar parte de esa población de alto riesgo cuando las defensas y el sistema inmunitario empiecen a fallarme en unos días, así que tendré que cuidarme, cuidar y dejarme cuidar un poco más.