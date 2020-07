El inquietante silencio mediático sobre la investigación a Falete por presunta pederastia

El artista Rafael Ojeda, Falete, está siendo investigado por las autoridades marroquíes por presunta relación con una denuncia por pederastia. Es extraño lo poco que se ha hablado del tema en los medios españoles.

El 5 de julio de 2020, el medio marroquí Yabiladí publicó un artículo llamativo: Recherché au Maroc pour pédocriminalité, Falete s’invite à une émission TV, cuya traducción sería: Buscado en marruecos por pedofilia, Falete es invitado a un programa de Televisión.

El artículo citado hacía referencia a la participación de Falete en el programa Improvisando, de Antena3 , el pasado 6 de julio de 2020 a pesar de que el artista no puede pisar suelo marroquí ya que está en búsqueda “por un supuesto delito infantil”

En mencionado medio hacía referencia a un tuit publicado el 4 de julio de 2020 por la periodista del Español, , Sonia Moreno, que rezaba lo siguiente.

No querían hablar sobre el problema de la pedofilia que se había revelado el año pasado en Marruecos, no por haber considerado sensible hablar de abuso infantil, sino porque invitaron a uno de los acusados, citado por los tribunales Marroquí, en un programa de humor y variedades.