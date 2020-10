‘La isla de las tentaciones 2’: la infidelidad de Marta y la primera escena de sexo salvaje

Nuevo y salvaje episodio de la segunda temporada de ‘La isla de las tentaciones’. El 7 de octubre de 2020 vimos la primera escena de sexo de la edición pero también nos decepcionamos por un giro incomprensible del programa

La semana anterior vimos a Melyssa huir de su villa para enfrentarse a Tom por haber tonteado con otras.

Esta histeria de la joven le sirvió de excusa a su novio para hacer lo que quería: es decir, serle infiel.

Tom se besó y se acostó (sin sexo) con una de sus tentadoras con Sandra, por lo que todos estábamos esperando el momento en el que Melyssa vieran esas imágenes en su hoguera. Así, de hecho, se quedó el capítulo anterior.

Toda España esperando ver el hundimiento de Melyssa y llega el 7 de septiembre de 2020 y… ¡Sorpresa! Melyssa estaba ‘castigada’ por su huida y no le ofrecieron imágenes de su novio.

Teoría: El programa no quiso tensar la cuerda de Melyssa y llevarla al límite (con el riesgo de que abandonara) y por eso no le puso las imágenes.

Lo mejor fue ver a Tom en su hoguera siendo testigo de cómo su novia lloraba por él en su villa y justificándose por haberle sido infiel.

La quiero mucho pero no puedo vivir así, No puedo querer a dos personas a la vez.

Este tío tiene una cara… De hecho, más tarde confesó que el problema es que, en el pasado, Melyssa le fue infiel y por eso lo es él ahora…

Ya vimos la semana pasada que Mayka había caído rendida en los brazos de Óscar (el tentador que ya conquistó a Andrea la temporada pasada).

En este capítulo, Pablo (que se ha reído de su novia con dos de sus ‘solteras’), vio las imágenes de la infidelidad y se quedó perplejo:

Tengo un nudo que no me deja hablar. Me lo esperaba difícil pero esto ya…. En cuatro días se olvida de mí. Estoy orgulloso de que haya sido ella. Me ha decepcionada. Su palabra para mí no vale nada.

Necesito hablar con ella y que me cuente qué se le ha pasado por la cabeza.