Bigote Arrocet, el humorista negacionista: “No me pongo la vacuna ni cagando”

A Miguel Bosé y a Victoria Abril se ha unido un nuevo miembro al club de famosos negacionistas: Edmundo (‘Bigote’) Arrocet, más conocido como el ex de María Teresa Campos.

El miércoles 14 de abril de 2021, ‘Sálvame’ arrancó con unas declaraciones impactantes, las de Bigote Arrocet negándose a que le pongan la vacuna contra la COVID-19

Prefiero morirme antes de ponerme una vacuna. No me la pongo ni cagando. Que no, que no.