La serie sobre Rocío Carrasco ya empieza a agotar: más terror, más drama y las consecuencias de una paliza

Nueva entrega de ‘Rocío: contar la verdad para ser libre’, el exitoso artefacto de Mediaset que ya empieza a aburrir.

El 5 de mayo de 2021 se estrenó el noveno capítulo de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores.

En ese capítulo en cuestión, Carrasco narró lo que ocurrió justo después la brutal paliza que sufrió a manos de su hija, Rocío Flores, en 2012, cuando la niña tenía 15 años.

El problema que tiene ya la serie documental es que, aunque parezca mentira, se han hecho muchos spoilers de algo que sucedió realmente. Mediaset lleva semanas hablando de la agresión de rocío Flores y de sus consecuencias por lo que lo que vimos el 5 de mayo de 2021 tampoco nos supuso una gran revelación.

Tras la paliza, mi hija se sube a un coche, llama al padre y este le dice a la niña que le pase el teléfono a Paco y le dice que tiene que llevar a su hija al cuartel de la Guardia Civil. Él dice que no, que ha sido contratado para llevar a la niña al colegio. El padre le amenaza con denunciarle, pero Paco dice que no tiene ningún problema y le invita a que haga lo que crea necesario.

En el trayecto del colegio yo llamo a Paco. Yo necesitaba ir al hospital. Tenía moratones por muchas partes, y un ataque de pánico. Las pulsaciones no me bajaban. Fidel no me quería llevar porque yo no quería que mi enano me viera en esa situación.

La niña había entrado al colegio y había empezado a decir que se iba con su padre. Le puso el móvil al director del colegio con su padre y éste le dijo que iba a ir a buscar a la niña un amigo. El director le dice que no puede dejar que se marche. Me llamó y yo le dije que no podía volver a mi casa. Que si su padre había autorizado que la recogiera no sé quién…que lo hiciera

No creo que mi hija se arrepienta de lo que ha hecho.