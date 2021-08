Chelo García Cortés incendia ‘Sálvame’ al verse en peligro: «¡Si no doy la talla como colaboradora, me voy!»

En ‘Sálvame’ siguen poniendo contra la espada y la pared a algunos de sus colaboradores para que el show no decaiga ni siquiera en verano.

Atemorizados por el avance de la competencia ‘turca’ en Antena3 en cuanto a audiencia, el circo de Telecinco ha ofrecido carnaza estival fulminando como colaborador al bailaor Antonio Canales y poniendo en entredicho el trabajo de la periodista Chelo García Cortés.

Ha sido el propio espacio de Mediaset el que ha dudado de la implicación de Chelo y ha abordado la situación sin tapujos, con rótulos tan incriminatorios como estos: «Un colaborador se está durmiendo en los laureles y la dirección no está dispuesta a consentirlo más».

García Cortés entra al trapo

La aludida no se ha tapado y consciente de que la máquina necesita más carbón para seguir funcionando ha entrado al trapo.

Su reacción ha sido tajante. O amenazante, según se mire. Recordemos el festival de zascas de Canales en cuanto se supo despedido.

«¡Si no doy la talla como colaboradora, me voy!», ha comentado la periodista.

Antonio Canales es despedido en directo en ‘Sálvame’ pero se venga: «Os vais a pique»

Al parecer, ‘Sálvame’ (Telecinco) no está pasando su mejor racha en cuanto a audiencia por culpa de la novela turca de Antena 3 ‘Tierra amarga‘, por lo que se dedican a cebar los dramas y las disputas con tal de retener al espectador a la desesperada.

En estas, han recurrido a la baza de Antonio Canales. El bailarín ha sido despedido en directo por «no cumplir con la expectativas» de la dirección de Sálvame. Como largo se lo fiaban, Canales no ha dudado en decir lo que piensa realmente del programa y los directores, soltando zascas antológicos a Carlota Corredera.

El bailaor había sido fichado hace unos meses por el programa de Telecinco tras concursar en ‘Supervivientes 2021’. Este 18 de agosto de 2021 ha arremetido contra la cúpula de Sálvame al ver como se cuestionaba su ‘rendimiento’ en un video elaborado por los guionistas del programa.

«Si no te quieren en un sitio es porque no te merecen. No me gustaría presentar un programa como este. Quiero hacer algo de cultura, y eso en Mediaset es muy difícil». No se puede decir que no hile fino.

Pero sus arremetidas no terminaron ahí ya que también criticó lo «aburrido» que está siendo ‘Sálvame’ últimamente: «Cuando empieza a bajar la audiencia y se hace ‘zapping’, es que algo no se está haciendo bien. Estamos bajando de audiencia. El peor verano de la historia de ‘Sálvame’, y ahora que estoy en directo lo digo».

Canales no quiso finalizar su colaboración en el espacio rey de la telebasura sin ofrecer una serie de consejos a Corredera y los directivos: