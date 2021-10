Laura Fa destapa a qué partidos votan sus compañeros de ‘Sálvame’: ¿Lydia Lozano es de VOX? ¿Y Belén Esteban?

Laura Fa es la gran ‘bocazas’ de ‘Sálvame’ y se lo agradecemos. Gracias a la colaboradora hemos descubierto a qué partidos podrían votar sus compañeros.

‘Los teloneros‘, el programa que presentan Miguel Lago y Antonio Castelo en Cuatro recibió, el 5 de octubre de 2021, a Laura Fa, una de las colaboradoras más polémicas de ’Sálvame’, la misma que se dedica a dar entrevistas en otros programas para poner a parir a sus compañeros, tal y como ocurrió en septiembre de 2021 en una entrevista que le concedió a Gabriel Rufián en la que, entre otras cosas, se declaró independentista:

Es un sentimiento. Adoro mi país, mi lengua… Me encanta trabajar en Madrid, pero preferiría trabajar en Cataluña,

Y deberíamos pensar por qué muchos no trabajan en Cataluña: los catalanes somos acomplejados, tendríamos que hacer faranduleo, alegría, fiesta… No podremos ser independientes hasta que no tengamos un star system catalán.