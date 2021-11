La bestialidad de Rappel sobre Chabelita: “No está parida por Isabel Pantoja. Su hijo es Kiko Rivera”

Hay que ser torpe y ‘carca’ para decir lo que ha dicho Rappel, el famoso vidente de los famosos.

Las imágenes, recogidas por Europapress, las emitió, el 29 de noviembre de 2021, ‘Sálvame’ y dejó a los colaboradores atónitos.

Rappel reapareció ese fin de semana en la inauguración de la tienda de Susana Bix en el centro de Madrid y habló para la prensa de todos los temas candentes de la prensa rosa.

Sobre Isabel Pantoja, el vidente (o eso asegura él) aseguró que mantiene con ella una buena:

Isabel siempre se ha portado fenomenal conmigo, donde la veo, antes de que vaya to, viene ella a saludarme a mi. Paquirri era íntimo amigo mío, teníamos una amistad perfecta. Aunque se haya muerto, Paquirri para mí está vivo. En mi teléfono móvil cuando una persona se muere, no borro el teléfono, tengo muchos teléfonos y a veces me repaso esa lista y me emociono recordando de esa amistad.