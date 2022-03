Los mejores memes ante la última operación de Leticia Sabater

Leticia Sabater se ha gastado 15000 euros para tener cara nueva y el resultado es, cómo mínimo, extraño. Pero, además, se han filtrado unas imágenes de la que fue estrella infantil en los 90 tras la operación y ponen los pelos de punta.

Leticia en el ‘Deluxe’

Leticia Sabater reapareció, el 4 de marzo de 2022, en el plató del ‘Deluxe’ tras someterse a su enésima operación estética. La creadora de grandes hits como ‘La salchipapa’ o ‘Mister policeman’ se presentó en el plató enfundada en espectacular vestido rojo y dejó a los colaboradores boquiabiertos, aunque no sabemos si para bien o para mal…

Jorge Javier Vázquez puso el foco en un detalle que igual Leticia había pasado por alto:

Te has operado tanto que ya no sé ni lo que te has hecho, tendrías que ponerte tres tetas para que se te notara el cambio.

Ella, sin embargo, estaba encantada:

Es impresionante lo que me ha hecho este doctor, ahora estoy muy hinchada y no se aprecia bien, pero no tengo ni una sola arruga, la gente por la calle me para y me dice lo guapa que esto.

Pero no tengo adicción a las operaciones… La única que me he hecho por capricho son los abdominales, el resto las necesitaba. Me he operado hace tres semanas y es una recuperación de tres meses.

No todos los colaboradores de ‘Deluxe’ estaban de acuerdo con su opinión y Belén Rodríguez se dio cuenta de que «la boca la tiene un poco torcida». Y era verdad. Su boca no encajaba.

Leticia comenzó a enumerar los retoques que se ha realizado en su última intervención y Lydia Lozano estuvo de abandonar su silla:

Creo que me estoy mareando.

Sea como fuere, lo cierto es Sabater, dijo estar en uno de sus mejores momentos tras la venta de su casa por un millón de euros:

Me va muy bien, para este verano ya tengo cerrados 50 bolos por toda España.

Precio y fotos terribles

Sabater aseguró también que se había gastado 15.000 euros por esta última operación.

Ella aparece ahora muy feliz pero el lunes 7 de marzo, las imágenes de la ‘cantante recién operada se hicieron Trendic Topic en Twitter y no es para menos, La fotografía es espeluznante, lo que ocasionó multitud de memes en la conocida red social.

Pues ahora que he visto el post-operatorio, sí que Leticia Sabater me trae recuerdos de la infancia. pic.twitter.com/SoUNucnQFM — Santi Liébana (@SantiLiebanaR) March 7, 2022

Leticia Sabater se ha vuelto a operar. pic.twitter.com/i4NQmDdEGa — Mongo Replies (@RepliesMongo) March 7, 2022

Lo siento, si yo he visto a Leticia Sabater, ustedes también. pic.twitter.com/UED8iJEzKO — Yasujiro (@Yasujir32534413) March 7, 2022

No entiendo cómo a Leticia Sabater no se le cae la cara de vergüenza pic.twitter.com/zppEHrJCqU — Los Roper (@roper_los) March 7, 2022

-Johnson, homicidios ¿que tenemos?

-Ehhhh realmente no hay ningún homicidio.

-Pero si eso es un cadáver. ¡Míralo, que aspecto tiene!

-Es Leticia Sabater.

-Ah… pic.twitter.com/IgJeKbNkrg — Me llamo Mulo (@AbreCesar23) March 7, 2022