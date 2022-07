Las claves del fichaje de Sonsoles Ónega por Atresmedia: ¿Qué ha pasado realmente?

Sonsoles Ónega no ha sido ni elegante ni agradecida. Ha manejado tan mal su fichaje por Antena3 y su abandono de Telecinco que le puede pasar factura.

Fue la noticia bomba de la temporada en televisión. En un comunicado de prensa, el 11 de julio de 2022, Atresmedia confirmó que Sonsoles Ónega había fichado por el grupo de comunicación.

La periodista, comunicadora y escritora se incorpora a la competencia después de años ligada a Mediaset donde la convirtieron en una estrella emergente gracias a ‘Ya es mediodía’, ‘Ya son las ocho’ y galas en prime-time de realities.

En poco tiempo, Ónega, que venía de ser reportera en TVE, se convirtió en una estrella gracias a Mediaset. A ella le dieron, en poco tiempo, más oportunidades que a muchos que llevan años allí.

Si uno ve la evolución de la periodista es alucinante. Cuando comenzó ‘Ya es mediodía’ no estaba ubicada y menos en temas que no eran políticos (en la ‘Hora Fresh’ se perdía con los personajes del corazón y no encontraba el tono adecuado).

Pero Ónega se puso las pilas ( y al enseñaron bien) y poco a poco (con una gran campaña por parte de la cadena y de la productora) se consolidó y se convirtió en una gran baza para Mediaset. Un personaje querido y respetado por la audiencia.

Que Atresmedia la fiche es normal. Empresarialmente es una buena jugada. El problema de los ‘robos’ de personajes es cuando se hacen más para dañar a la competencia que para sumar algo a tus filas.

¿Qué le han ofrecido a Ónega en Antena3 además de mucho dinero? Esto es sólo una especulación pero supongo que nada menos que noticias o las mañanas de Antena3, aunque esto último, de momento, es difícil. Susanna Griso aún seguirá la temporada que viene. Veremos a ver qué pasa. Hoy por hoy, la parrilla de Antena3 está muy consolidada y no hay mucho hueco para un perfil como el de Ónega.

¿A Telecinco le va a venir bien este cambio?

Mediaset reaccionó a la marcha de Ónega anunciando que, a partir de septiembre, ‘Ya es mediodía’ estaría presentado por Joaquín Prat. En realidad, esto significa que el programa va a subir de audiencia. Seguro.

Prat es experto es salvar los muebles y en levantar programas. Lo hizo con ‘Cuatro al día’ y lo hará con ‘Ya son las ocho’. A ver qué propone Antena3 y donde vemos a Ónega pero, a priori, no parece que las tengan todas consigo.