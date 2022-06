‘Ya son las ocho’: Sonsoles Ónega da un golpe en la mesa ante la agresiva llamada de Ortega Cano en directo

Momento incómodo y surrealista el que se vivió el 20 de junio de 2022 en el plató de ‘Ya son las ocho’.

Ese día se volvió a abordar en directo la guerra que existe entre Ana María Andón, mujer del torero José Ortega Cano, y la hija de este, Gloria Camila.

Ambas llevan meses mandándose pullitas en los distintos programas en los que trabajan en Telecinco.

Ana María, que ya no se corta un pelo, reparte estopa a toda su familia, incluyendo a su marido, desde ‘Viva la vida’. Mientras, Gloria Camila, más sibilina, hace lo propio desde ‘Ya son las ocho’.

Pero ese lunes día 20, al reabrir otra vez la enemistad entre madrastra e hijastra, José Ortega Cano se hartó.

El diestro llamó por teléfono a ‘Ya son las ocho’, con Gloria Camila presente, y se puso histérico:

Estoy agotado por ser buena persona. No se puede ser tan buena persona como soy yo, de verdad.

Es la primera vez que digo esto: pido a todos los míos, primero, a Gloria, a mi mujer y a mi niño, que los quiero a morir, que me dejen, por favor, que yo haga mi vida.

yo las apoyo en todos los sentidos, tanto a mi hija como a Ana María, pero hay cosas que hay que respetar en la distancia.

Yo no voy a ser siempre el intermediario de todos los programas. Yo ya me retiro. Con esto, no hablaré más en una televisión. Te lo prometo.

Me tenéis que respetar. Soy un hombre que respeto mucho a todos los medios. Entonces, pido a mi hija, a mi mujer y a todo el mundo que me dejen vivir tranquilo, que dejen de hablar de mí.