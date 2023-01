Bronca sin precedente en ‘Sálvame’ entre Kiko Matamoros y Carmen Alcayde: “¡Así no me hablas tú a mí!»

Kiko Matamoros estuvo más agresivo de lo normal el 13 de enero de 2023 y fue su compañera de ’Sálvame’, Carmen Alcayde, quien pagó los platos rotos.

Los antecedentes son estos: el día anterior, Kiko Hernández aseguró que Gustavo, el chófer de María Teresa Campos a la que esta trata como a un hijo, habría grabado miles de horas de conversaciones privadas de todo el clan Campos.

Al día siguiente, Matamoros arrancó el programa muy enfadado, negando a su compañero y compañero, Kiko Hernández:

Yo me juego no volver a pisar un plató de Telecinco si es verdad lo que se contó ayer

Kiko estaba histérico, no dejaba hablar a sus compañeros e incluso cortó, de muy mala manera, a Lydia Lozano, algo que indignó a Carmen Alcayde, quien le dijo a Matamoros.

Lejos de reaccionar bien, el colaborador desató toda su ira a gritos:

Tú a mí no me vas a decir cuándo me callo. Que ya está bien, todas las tardes igual.