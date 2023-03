Iker Jiménez vuelve a hundir al Ministerio de Irene Montero y su feminismo ‘dictatorial’

Iker Jiménez ha vuelto a desafiar al Ministerio de Igualdad.

El domingo 12 de marzo de 2023, el presentador de ‘Cuarto Milenio’ volvió a mojarse en política en su editorial y, mirando a cámara, reflexionó para su audiencia sobre las cuotas de igualdad para las mujeres en el trabajo, algo que para Iker Jiménez no es justo.

Les confieso que me considero muy liberal, en el sentido de que no me gusta que los estados y las autoridades me impongan ciertas cosas». Hay personas a las que les gusta que les digan lo que hay que hacer y a otras a quienes nos gusta un poco menos.

Sin embargo, el presentador dijo no terminar de aceptar que como solución se proponga garantizar la presencia de al menos un 40% del sexo menos representado.

A mí esto no me convence mucho. A mí, a Iker, ‘El Facha’, eso no me convence porque he pensado por ejemplo en mi hija. Yo creo que a ella no le gustaría que le diesen un trabajo por cumplir una cuota, por ser mujer, le gustaría que se lo dieran por sus méritos.

A mí tampoco me gustaría que me dieran un trabajo por el simple hecho de ser hombre, por tener un nombre de cuatro letras, por medir 1’80 o por haber nacido en Vitoria.

No son cosas que tengan que ver con el mérito, como no es mérito ser mujer o ser hombre. Es mi opinión.

Estoy harto de ver casos de personas que no creen en lo que dicen y se abrazan a ello porque creen que es popular o que al menos así no les van a dar ciertos palos.

Esto en ámbitos de la política, la comunicación o la empresa es fundamental, hoy en día, pero cuando hablas con ellos me parece que creen poco en lo que dicen y a mí eso no me convence.

Ahora se ha dicho, por ejemplo, y no sé qué habrá de verdad en eso, que se va a priorizar la condición sexual de ciertas personas para tener más acceso al trabajo. ¿Es la condición sexual una condición de mérito? ¿Qué diferencia hay entre ser homosexual o ser heterosexual? ¿La mujer heterosexual tiene menos derecho que una mujer no heterosexual de tener un trabajo?

Pero a mí no me importaría que no hubiera ni una sola mujer y tampoco me importaría que no hubiera ni un solo hombre, ni siquiera yo.

Eso no es lo esencial. ¿Usted me ve por ser hombre o mujer? ¿Usted se siente ofendido porque haya hombres o mujeres? Lo importante será el contenido que den.

Yo si fuera esa mujer estaría realmente indignada porque precisamente la no-igualdad me parece eso.

Como les he dicho, yo tengo una hija y quiero lo mejor para ella, igual que para todas las mujeres. Yo creo que ahora la cosa se está igualando por fortuna, aunque en ciertos países no […] ¿Es realmente importante para la lucha lo que se está haciendo? La verdadera igualdad es no darle importancia al género. Es una de las banderas, por ejemplo, de las personas que no se consideran ni hombres ni mujeres. Defienden que no es importante el género… ¿Y para el trabajo sí?