Momento histórico en ‘Sálvame’: Terelu Campos planta cara a Pipi Estrada y estalla la guerra

La peor pesadilla de Terelu Campos se ha cumplido. Y todo gracias a la ‘necesidad’ de los directores de ‘Sálvame’ de hacer audiencia.

Desde que Pipi Estrada entró, en 2022, a formar parte-tras casi una década vetado de Mediaset- de ‘Sálvame’, Terelu Campos (presentadora y colaboradora del programa) impuso una norma tajante: nunca coincidir con el que era su novio en directo.

Pero teniendo en cuenta lo mal que va ‘Sálvame’ en audiencia (Telecinco en general), los responsables del programa incumplieron el deseo de Terelu y el 16 de marzo de 2023 pudimos ver, por primera vez, vimos a estos dos ‘enemigos íntimos’ juntos en directo.

Esa tarde Terelu Campos y Adela González arrancaron ‘Sálvame’ en el centro del plató sin saber qué decir dado que el cue estaba en negro. Parecía un error o un problema técnico pero lo cierto es que el director del programa, David Valldeperas, tenía una difícil misión para una de ellas.

Y es que dos personajes muy populares de nuestro país habían roto la fuerte amistad que tenían. Uno de ellos es amigo de Terelu Campos y David quería que la presentadora fuera en directo a su casa para enterarse de qué ha pasado.

Terelu salía de la cadena y se llevaba una sorpresa: no había ningún coche esperándola. La presentadora tenía que conseguir por sus propios medios que alguien la llevara hasta el Barrio de Salamanca en Madrid.

Muchos de los coches que pasaban paraban, pero la mayoría de ellos no podían llevarla dado que era la hora de recoger a los niños en el colegio. De repente, una chica se ofrecía a llevarla y, mientras iba a por el coche, Terelu recibía otra propuesta…Pipi Estrada llegaba a su encuentro muy dispuesto a llevarla pero ella, muy contenida y elegante, se negó:

El periodista se fue y Terelu se quejó:

Finalmente descubrimos que Terelu se dirigía a casa de Boris Izaguirre para preguntarle por su distanciamiento con Tamara Falcó. Y es que la marquesa de Griñón hizo unas declaraciones sobre la sexualidad que su amigo durante décadas criticó en un artículo. Boris pidió perdón luego, pero no sirvió de mucho.

Boris no estaba, pero su marido Rubén atendió a Terelu y le restó importancia a la polémica:

No os preocupéis, no pasa nada, no es para preocuparse.