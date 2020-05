Las 50 mejores películas de la historia elegidas por el propio Hollywood

Un total de 2.120 personalidades de la industria del cine fueron consultados por la revista estadounidense de entretenimiento The Hollywood Reporter con el fin de escoger las «mejores películas de la historia». Centenares de intérpretes de éxito, directores, guionistas y productores han conformado una lista final de 50 filmes cuyo top ten es poco sorpresivo, si bien especialmente pertinente y acertado. ‘El padrino’, ‘El mago de Oz’, ‘Ciudadano Kane’, ‘Sueño de fuga’, ‘Pulp Fiction’, ‘Casablanca’, ‘El padrino: Parte II’, ‘E.T., el extraterrestre’, ‘2001: Una odisea del espacio’ y ‘La lista de Schindler’ son las diez cintas que mayor aplauso han acogido, si bien tampoco se quedan atrás otras obras maestras como ‘Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza’, ‘Regreso al futuro’, ‘En busca del arca perdida’, ‘Forrest Gump’, ‘Lo que el viento se llevó’, ‘Matar a un ruiseñor’, ‘Apocalypse Now’, ‘Annie Hall’, ‘Uno de los nuestros’ o ‘Qué bello es vivir’.

21. ‘Chinatown’ 22. ‘El silencio de los corderos’ 23. ‘Lawrence of Arabia’ 24. ‘Tiburón’ 25. ‘Sonrisas y lágrimas’ 26. ‘Cantando bajo la lluvia’ 27. ‘El club de los cinco’ 28. ‘El graduado’ 29. ‘Blade Runner’ 30. ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’ 31. ‘La princesa prometida’ 32. ‘La guerra de las galaxias. Episodio V: El imperio contraataca’ 33. ‘Fargo’ 34. ‘Belleza Americana’ 35. ‘La naranja mecánica’ 36. ‘Todo en un día’ 37. ‘¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú’ 38.’ Cuando Harry encontró a Sally’ 39. ‘El resplandor’ 40. ‘El club de la lucha’ 41. ‘Psicosis’ 42. ‘Alien’ 43. ‘Toy Story’ 44. ‘Matrix’ 45. ‘Titanic’ 46. ‘Salvar al soldado Ryan’ 47. ‘Con faldas y a lo loco’ 48. ‘Los sospechosos de siempre’ 49. ‘La ventana indiscreta’ 50. ‘Jurassic Park’

Al ser preguntados por su parecer en relación a este amplio repertorio de insólitas creaciones, algunos redactores de Periodista Digital han contribuido apuntando cuál es su preferida y las razones que les han llevado a seleccionarla y ensalzarla por encima de las 49 restantes.

‘La lista de Schindler’ (Steven Spielberg, 1994)

Cuando vi por primera vez ‘La lista de Schindler’ era aún demasiado joven como para comprender todo el horror que deparó la IIGM y, en concreto, el Holocausto judío; hasta ese momento, desconocía quién fue Schindler.

Varias veces revisionada, la película, basada en hechos reales de la vida del empresario alemán Oskar Schindler, no es una cinta más sobre la Segunda Guerra Mundial, seguramente el conflicto bélico que más veces ha sido llevado al cine, sino el mensaje de la voluntad y la cooperación para algo tan básico como es salvar vidas, incluso cuando está en juego la tuya propia.

Es, pues, una lección indispensable para explicar que solo con la colaboración entre iguales y el apoyo mutuo se pueden derrotar las amenazas externas, por grandes que sean. Una enseñanza de la que Europa debería ya haber aprendido y que parece que todavía hoy, inmersos en la crisis del coronavirus y sus devastadoras consecuencias, ya han olvidado algunos, empeñados en anteponer el interés particular y el ‘sálvese quién pueda’.

‘Matar a un ruiseñor’ (Robert Mulligan, 1964)

Adaptar una novela al cine siempre es complejo, más cuando se trata de un Pulitzer y uno de los más sagrados iconos literarios estadounidenses. Con ‘Matar a un ruiseñor’, Robert Mulligan superó el reto de transformar las palabras (y la infancia) de Harper Lee, en un relato que, en la superficie, habla de las injusticias sociales, del racismo y de la supervivencia en los tiempos de la Gran Depresión.

Pero ‘Matar a un ruiseñor’ es, ante todo, un despertar a la vida, una guía ética con el rostro de Gregory Peck, ese padre tan rígido como cariñoso, tan justo como vulnerable; su Atticus Finch es, sin duda, uno de los personajes más inquebrantables de la historia del cine. La escena en la que abraza a su hija en el porche mientras le resume que la vida, al final, es compleja, es la esencia misma de lo que debe ser un padre: una brújula y una roca frente a la tormenta.

‘Psicosis’ (Alfred Hitchcock, 1971)

Es posiblemente la película de suspense más terrorífica que he visto a lo largo de mis casi 48 años de vida. La maestría con la que Alfred Hitchcock es capaz de mantener en vilo y en constante tensión al espectador supera con mucho a producciones que, con más recursos económicos y técnicos, no lo han conseguido.

La habré visionado más de 20 veces y siempre acabo encontrando algo nuevo, algún detalle en el que no había reparado en las ocasiones anteriores; esa caracterización de Anthony Perkins como su madre asusta al más pintado. Desde luego, para quienes sufran pesadillas, no es la mejor película antes de dormir… o de ducharse.

‘Toy Story’ (John Lasseter, 1995)

La historia de los juguetes más insignes del séptimo arte nació el mismo año que yo, y con ella crecí, aunque, si soy sincera, jamás hubiera imaginado que ese rato divertido de una hora y veinte (que multipliqué por mil) terminaría revolucionando la manera de concebir el entretenimiento; seguramente porque era solo una niña que se fugaba a otro mundo con una creación que, pese a ser generada íntegramente con ordenador, era tan real como la vida misma, o quién sabe si más.

Asombrosamente, lo que más me impresionaba de Woody, Buzz Lightyear, Sid Philips, Jessie y compañía no eran sus roles en sí, sino la capacidad que tenían, casi sin quererlo, de mantener a mis padres absolutamente pegados a la pantalla, distraídos de sus preocupaciones habituales; y ese es, sin lugar a dudas, su éxito mayor: un regalo ocurrente, atemporal, familiar y muy placentero que no entiende de edades ni de épocas.

‘Jurassic Park’ (Steven Spielberg, 1993)

Con apenas 7 años vi por primera vez ‘Jurassic Park’. Aquella gigantesca puerta abriéndose ante los Jeep que circulaban por raíles automáticos a la espera de ver dinosaurios en un parque temático, a qué niño no le puede marcar de por vida.

Máxime cuando después todo se desboca y la naturaleza más bruta rescatada gracias a la ciencia y a la ciencia ficción se abre camino entre el caos y Steven Spielberg consigue regalarnos unos dinosaurios absolutamente colosales (para aquel momento y para ahora), fieros y que suenan, como su banda sonora deliciosa, de forma sobrecogedora.